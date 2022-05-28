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Новости
3 минуты назад
В Торецке Донецкой области из-за обстрела погибли восемь человек
43 минуты назад
Тюменца приговорили к исправительным работам за «фейки» про армию
2 часа назад
Депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск
3 часа назад
В Италии арестовано имущество архитектора «дворца Путина»
3 часа назад
В Украине отрицают причастность к обстрелу Донецка
4 часа назад
РИА «Новости»: украинские военные обстреляли Донецк
4 часа назад
В Украине прокуратура запросила 10,5 лет для российского танкиста Куликова
5 часов назад
Путин посмертно присвоил звание Героя России Ольге Качуре
6 часов назад
Учительницу из Пензы приговорили к пяти годам условно за «фейки» про армию
6 часов назад
Российские военные обстреляли Харьковскую область
6 часов назад
Amnesty: украинские военные ставят под угрозу жизни мирных жителей
15 часов назад
Российские и китайские хакеры атаковали госсайты Тайваня во время визита Нэнси Пелоси
17 часов назад
Сотрудников госпредприятий Ленобласти отправят чинить технику для войны в Украине
18 часов назад
ООН будет расследовать обстрел колонии с украинскими военнопленными
19 часов назад
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