EN
Общество

Спрос на проводные телефоны резко вырос в России

2 минуты чтения 16:09

На фоне блокировок мобильного интернета и популярных мессенджеров в России за последний год в 1,5 раза выросли продажи стационарных телефонов. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Закупок» и «Контур.Эгиды» пишет Forbes.

По данным экспертов, с 27 марта 2025 года по 27 марта 2026 года в рамках госзакупок было приобретено проводных телефонов на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, что на 53,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Всего, как отмечается, состоялось 5020 закупок.

Рост наблюдается и в сфере IP-телефонии. Так, за тот же период было проведено 3983 закупки, что на 37,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении это сумма составила 6,6 миллиарда рублей, что на 28,9% больше показателя предыдущего года. При этом расходы на проводной интернет в рамках госзакупок выросли всего на 1,7% (до 52,3 миллиарда рублей), хотя количество тендеров увеличилось на 32,6% (до 49,7 тысячи рублей).

Заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» Юрий Драченин пояснил, что бизнес воспринимает мобильные услуги как менее предсказуемые, поэтому усиливает использование фиксированной связи и IP-телефонии. Особенно это касается корпоративного и ведомственного сегментов, где важны дежурные службы, диспетчерские и резервные коммуникации, отметил он.

«На фоне угроз БПЛА и ограничений мобильного интернета это выглядит рационально: Минцифры прямо заявляло, что при таких угрозах точечно отключается именно мобильный интернет, а не фиксированный», — сказал Драченин. По его словам, такую стратегию бизнеса можно рассматривать как усиление всего фиксированного контура связи, а не просто как рост спроса на телефонные аппараты.

Партнер Comnews Research Леонид Коник, в свою очередь, отметил что рост закупок не ограничивается госсектором. Он пояснил, что малый и средний бизнес ищет альтернативу мессенджерам и мобильным каналам связи, которые стали менее надежными. По его словам, увеличение суммы закупок при постоянстве количества тендеров говорит о том, что компании стали активнее использовать офисные телефоны для междугородних и международных звонков, а также обеспечивать ими больше сотрудников.

Генеральный директор питерской компании «Комфортел» Дмитрий Петров отметил, что всплеск активности наблюдается именно среди малого и микробизнеса. 

«Малый бизнес в цифровую эпоху пренебрегал подключением услуг телефонной связи на свои торговые и сервисные точки, а канал коммуникаций с клиентами ушел в мессенджеры и онлайн-системы приема заказов», — сказал он. 

При этом, по его словам, крупные и средние компании, «в силу зрелости своего бизнеса», продолжают пользоваться услугами телефонной связи на прежнем уровне. 

