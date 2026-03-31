EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: московские подростки нашли сумку с десятками тысяч долларов и сожгли часть из них

2 минуты чтения 11:18

В центре Москвы группа подростков обнаружила сумку, в которой находилось 88 тысяч долларов, передает «РЕН ТВ» без указания источников. Сообщается, что часть денег они поделили между собой, а другую — сожгли.

По данным телеканала, сумку со стодолларовыми купюрами подростки обнаружили во время игры в Мещанском районе. После возвращения домой дети решили сообщить о находке родителям.

О том, как сумка оказалась на улице пока неизвестно. Отмечается, что сейчас в Москве устанавливают ее владельца, а также занимаются поиском оставшихся там денег.

Ранее в Саратове местный водитель такси обнаружил в салоне своего автомобиля сумку с драгоценностями. Оказалось, что ее оставила там 27-летняя жительница поселка Солнечный. Женщина позже связалась с водителем, однако тот ей в ответ заявил, что в салоне чужих вещей нет.

На самом деле, как признался сам мужчина, он решил не отдавать пассажирке ее вещь, так как нашел там золотую цепочку с подвеской, а также кольцо. Все это водитель сдал в ломбард за 24 тысячи рублей.

Женщина, в свою очередь, обратилась в полицию и заявила, что в период с 30 октября по 2 ноября 2025 года у нее украли сумку, в которой находились драгоценности на общую сумму в 50 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба гражданину» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Мужчину задержали, однако на время следствия отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

До этого в США мужчина за два дня ограбил два отделения одного и того же банка, используя лишь записку с угрозами. По данным следствия, он поочередно совершил нападения на филиалы банка Flagstar Financial, расположенные в восьми километрах друг от друга.

В обоих случаях злоумышленник не применял оружие. Отмечалось, что он лишь передавал кассирам записку с требованием не сопротивляться и сложить деньги в сумку. После первого ограбления мужчина скрылся на автомобиле, а на следующий день покинул банк уже пешком.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

