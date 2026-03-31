Суд не смог определить отца ребенка из двух братьев-близнецов

2 минуты чтения 18:26

Апелляционный суд в Лондоне признал невозможным установить, кто из двух братьев-близнецов является биологическим отцом ребенка, сообщает газета The Guardian.

Судьи постановили, что современные методы ДНК-тестирования не позволяют различать однояйцевых близнецов, имеющих идентичный генетический материал.

Дело дошло до апелляционной инстанции после того, как мать ребенка и один из близнецов оспорили запись в свидетельстве о рождении, где отцом был указан другой брат. Они утверждали, что при отсутствии научных доказательств нельзя автоматически сохранять за ним юридическую родительскую ответственность.

Как установил суд, оба мужчины вступали в интимную связь с женщиной в течение четырех дней в период предполагаемого зачатия. В результате вероятность отцовства у каждого из них оказалась одинаковой.

В письменном решении председательствующий судья сэр Эндрю Макфарлейн отметил: «Вполне возможно, и даже вероятно, что к тому времени, когда ребенок достигнет зрелого возраста, наука сможет определить одного отца, но в ближайшем будущем это невозможно сделать без значительных затрат».

Суд постановил, что мужчина, ранее указанный в документах как отец, не имеет права сохранять этот статус, поэтому его родительская ответственность временно приостановлена. Однако судьи подчеркнули, что не могут официально признать его и не являющимся отцом.

Таким образом, юридический статус отцовства в отношении ребенка остается неопределенным: официально признано лишь то, что биологическим отцом является один из двух однояйцевых близнецов, но установить конкретного человека существующие научные методы пока не позволяют, пишет The Guardian.

