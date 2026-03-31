СМИ: москвичка умерла во время липосакции в частной клинике

В частной клинике в центре Москвы во время процедуры умерла пациентка, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина умерла 31 марта в частной клинике, расположенной на улице Новослободской. Пациентка почувствовала себя плохо во время процедуры и вскоре скончалась. СК начал доследственную проверку по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Московская прокуратура отчиталась, что взяла под контроль установление обстоятельств гибели женщины. В ведомстве рассказали, что погибшая пациентка была 1967 года рождения. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, добавили в прокуратуре.

Телеграм-каналы «112» и Shot заявили, что погибшую звали Анна, ей было 58 лет, она работала бухгалтером. Женщина пришла в «Центр косметологии», чтобы сделать липосакцию. Однако когда пациентке вкололи анестезию, ей стало плохо. Вероятно, это был анафилактический шок, предположили телеграм-каналы.

По их информации, сотрудники «Центра косметологии» в тот момент растерялись, а скорую Анне вызвала другая пациентка клиники. Прибывшие на место медики пытались помочь женщине, но несмотря на это она умерла.

Shot, помимо прочего, отметил, что посетители жалуются на «Центр красоты», заявляя, что врачи некомпетентны, выглядят как «продавцы с рынка» и хамят. По их словам, клиника завлекает новых клиентов, публикуя в соцсетях информацию о несуществующей «бесплатной» процедуре. Также пациенты отмечают, что клиника находится в плохом состоянии: оборудование старое, а вокруг — грязь.