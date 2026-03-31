Названы самые влиятельные фильмы за последние 100 лет

2 минуты чтения 13:06 | Обновлено: 15:30
Названы самые влиятельные фильмы за последние 100 лет

Издание Collider составило рейтинг из 20 фильмов, снятых за последние сто лет, которые авторы списка сочли самыми влиятельными.

«Независимо от того, были ли они пионерами своих жанров или стали эталонами в истории кино, эти 20 фильмов, несомненно, вдохновляют и внесли свой вклад в формирование современного кинематографа», — говорится в предисловии к рейтингу.

Лидером оказался немой фильм «Метрополис» Фрица Ланга 1927 года. Он основан на романе Теи фон Харбоу и рассказывает о гражданских беспорядках в футуристическом городе, где молодой человек, влюбившись в прекрасную лидершу рабочего класса, разжигает революцию между рабочим классом и элитой.

Второе место занял «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы — криминальная эпопея о Доне Вито Корлеоне (Марлон Брандо). Составители рейтинга отметили, что оскароносная первая часть трилогии стала началом не менее признанной франшизы и изменила жанр гангстерских фильмов.

Замыкает тройку лидеров «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга 1939 года с Джуди Гарланд в роли Дороти. «Несмотря на неоднозначную реакцию при выходе на экраны, “Волшебник страны Оз” с тех пор завоевал множество поклонников, которые считают его классикой… Это действительно знаковое событие Золотого века Голливуда», — считают авторы списка.

В топ-5 также вошли «Кинг-Конг» 1933 года, который составители рейтинга назвали основоположником жанра блокбастеров, и «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса 1942 года, который считается великой американской классикой.

Далее в рейтинге идут мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, «Семь самураев» Акиры Куросавы, «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда» Джорджа Лукаса, «Психо» Альфреда Хичкока и другие.

Фото:фильм «Крестный отец»

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
