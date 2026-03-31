«Евровидение» впервые проведут в Азии

2 минуты чтения 13:43

Аналог «Евровидения» впервые появится в Азии в этом году. О своем участии в конкурсе уже заявили 10 стран, и в ближайшие несколько месяцев этот список может увеличиться. Финал проведут 14 ноября в Бангкоке, сообщается на сайте конкурса.

В релизе сказано, что азиатский аналог «Евровидения» приурочен к 70-му юбилею конкурса. Сейчас участие в нем подтвердили Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам.

В ближайшие месяцы каждая страна будет выбирать своих представителей с помощью национальных отборочных туров, как это принято в преддверии основного «Евровидения».

«В честь 70-летия конкурса песни “Евровидение” особенно важно начать эту новую главу вместе с Азией, регионом, богатым культурой, творчеством и талантами. Речь идет о совместном развитии “Евровидения” с Азией, о создании чего-то, что отражает голоса, самобытность и амбиции региона, оставаясь при этом верным тому, что всегда делало конкурс особенным», — заявил директор «Евровидения» в Европе Мартин Грин.

Би-би-си отмечает, что правила азиатского «Евровидения» будут совпадать с правилами европейского конкурса: песни должны быть оригинальными и исполняться вживую, а победителей будут выбирать с помощью голосования зрителей и жюри.

Транслировать конкурс будут местные телекомпании, но основным вещателем выступит таиландский Channel 3. В анонсе на сайте «Евровидения» также добавили, что население стран, уже подтвердивших свое участие, превышает 600 миллионов человек, но в Азии пока нет «сопоставимой панрегиональной платформы».

