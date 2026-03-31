СМИ: Лавров попросил главу МИД Венгрии позаботиться о сестре олигарха Усманова

Венгрия в структурах Европейского союза лоббировала интересы Кремля, а также добивалась снятия санкций с семьи олигарха Алишера Усманова. Это следует из опубликованных журналистами Frontstory, VSquare, Delfi Estonia, ICJK и «Агентства» аудиозаписей и стенограмм разговора главы МИД России Сергея Лаврова с его венгерским коллегой Петером Сийярто.

Согласно одной из них, 20 августа 2024 года Сийярто позвонил Лаврову и сообщил, что час назад вернулся из Санкт-Петербурга в Будапешт. Лавров в ответ заявил, что после визита в Россию Сийярто цитировали во всех местных СМИ, после чего перевел разговор на другой вопрос. Как выяснилось, единственной причиной звонка Лаврова стала просьба его «друга» олигарха Алишера Усманова, который хотел добиться исключения своей сестры Гульбахор Исмаиловой из санкционных списков ЕС.

«Послушай, я звоню по просьбе Алишера, и он попросил меня напомнить тебе позаботиться о его сестре», — сказал Лавров.

Сийярто ответил, что Будапешт совместно со Словакией готовит соответствующее предложение и они «приложат все усилия, чтобы ее там не было».

«С чего начинается Родина?» Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого Криминал 27 минут чтения

«Спасибо большое! Ему будет очень приятно. Он серьезно переживает из-за своей сестры, ты должен понимать. И мы высоко ценим твою поддержку и твою борьбу за равенство во всех сферах», — ответил Лавров.

Позднее Венгрия и Словакия заявили на заседании ЕС, что не согласятся на продление санкций, если из списка не будут исключены отдельные лица, в том числе Гульбахор Исмаилова. В марте 2025 года ЕС снял с нее санкции, а Эстония сразу включила ее в национальный список ограничений.

Из публикации следует, что такие контакты носили регулярный характер. Сийярто, как отмечается, не только выполнял отдельные просьбы, но и делился с российской стороной деталями закрытых обсуждений в ЕС.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

В других разговорах венгерский министр сообщал российским чиновникам, что делает все возможное, чтобы отменить важнейший пакет санкций ЕС, направленный против российского «теневого флота» и добивается исключения российских банков из санкционных списков.

Позже Сийярто на своей странице в фейсбуке прокомментировал публикацию журналистов. По его словам, ему уже некоторое время известно, что «иностранные разведывательные службы – при активном содействии венгерских журналистов – прослушивают» его телефонные разговоры.

«Сегодня «разведчики» сделали очередное «важное открытие»: они доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону… Отличная работа!», – написал венгерский министр.

Он также отметил, что «политика санкций провальна; она наносит больше вреда ЕС, чем России».