Экономика сегодня
02.07.2025
В Госдуме объяснили рекордный рост тарифов ЖКХ изношенностью еще советской инфраструктуры
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Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01 5 июля
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
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Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
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Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
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Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля