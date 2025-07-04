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Экономика сегодня

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04.07.2025
Эксперты рассказали о выгоде четырехдневной недели для работодателей
03.07.2025
Центробанк допустил снижение ключевой ставки
03.07.2025
В России появится налоговый кешбэк для многодетных малообеспеченных семей
03.07.2025
Россия оказалась на пороге кардинальных изменений на рынке труда
02.07.2025
В Госдуме объяснили рекордный рост тарифов ЖКХ изношенностью еще советской инфраструктуры
02.07.2025
Центробанк сообщил о замедлении инфляции
02.07.2025
Названы главные факторы торможения российской экономики
02.07.2025
Поправляющие свое благосостояние зумеры начинают больше пить
02.07.2025
Новинки автопрома «объехали» Россию
02.07.2025
СМИ: пассивность США помогла России пополнить бюджет
01.07.2025
Российские миллиардеры стали еще богаче
Актуально
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01 5 июля
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00
Проверьте свою память
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01 3 июля
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
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