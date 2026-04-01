Европа нарастила выдачу гражданств россиянам

2 минуты чтения 00:50

Общее количество одобренных заявлений на предоставление гражданства россиянам в Евросоюзе выросло более чем на 43%, свидетельствует база данных Eurostat.

В 2023 году гражданство получили 21 662 россиянина. Тогда как в 2024 году эта цифра увеличилась до 30 996 человек. Таким образом, Россия заняла девятое место в общем списке стран, чьи граждане чаще других получали гражданство стран ЕС в 2024 году.

Лидером по выдаче гражданства стала Германия. Немецкие паспорта в 2024 году получили 15 215 россиян. За год число положительных решений в пользу выходцев из России выросло более чем в три раза, добавляет проект «Ковчег».

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
Общество7 минут чтения

На втором месте по количеству одобрений гражданства заняла Испания. Рост здесь хоть и оказался скромнее (около 15%), но в стране все равно смогли легализоваться 2 588 россиян. На третьем месте оказалась Франция, которая выдала 2 514 россиянам паспорт гражданина (рост почти на 8%).

Также более тысячи заявлений от россиян на получение гражданства одобрили в Финляндии, Нидерландах, Италии и Чехии. Однако, как отмечает Би-би-си, с 2025 года чешские власти сделали практически невозможной натурализацию в стране граждан России.

Единственной страной Евросоюза, которая в 2024 году не одобрила ни одного заявления на получения гражданства, оказалась Литва. Власти страны последний раз выдавали россиянам паспорт гражданина в 2022 году.

При этом из базы данных Eurostat следует, что россияне заняли первое место среди наиболее часто получающих гражданство людей в Чехии, Германии, Венгрии, Польше, Эстонии, Греции, Латвии, Люксембурге и Финляндии.

Посмотрите другие материалы

«Трампу осталось несколько месяцев»
Интернет и мемы
«Трампу осталось несколько месяцев»
Американский медик ставит президенту страшные диагнозы, а его ролики набирают миллионы просмотров. В чем он не прав?
00:01
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01 30 марта
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
