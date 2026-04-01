Европа нарастила выдачу гражданств россиянам

Общее количество одобренных заявлений на предоставление гражданства россиянам в Евросоюзе выросло более чем на 43%, свидетельствует база данных Eurostat.

В 2023 году гражданство получили 21 662 россиянина. Тогда как в 2024 году эта цифра увеличилась до 30 996 человек. Таким образом, Россия заняла девятое место в общем списке стран, чьи граждане чаще других получали гражданство стран ЕС в 2024 году.

Лидером по выдаче гражданства стала Германия. Немецкие паспорта в 2024 году получили 15 215 россиян. За год число положительных решений в пользу выходцев из России выросло более чем в три раза, добавляет проект «Ковчег».

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

На втором месте по количеству одобрений гражданства заняла Испания. Рост здесь хоть и оказался скромнее (около 15%), но в стране все равно смогли легализоваться 2 588 россиян. На третьем месте оказалась Франция, которая выдала 2 514 россиянам паспорт гражданина (рост почти на 8%).

Также более тысячи заявлений от россиян на получение гражданства одобрили в Финляндии, Нидерландах, Италии и Чехии. Однако, как отмечает Би-би-си, с 2025 года чешские власти сделали практически невозможной натурализацию в стране граждан России.

Единственной страной Евросоюза, которая в 2024 году не одобрила ни одного заявления на получения гражданства, оказалась Литва. Власти страны последний раз выдавали россиянам паспорт гражданина в 2022 году.

При этом из базы данных Eurostat следует, что россияне заняли первое место среди наиболее часто получающих гражданство людей в Чехии, Германии, Венгрии, Польше, Эстонии, Греции, Латвии, Люксембурге и Финляндии.