Сенатор разъяснил права силовиков на проверку содержимого телефонов

2 минуты чтения 20:36

Сотрудники транспортной безопасности в метро или в аэропорту могут просить человека включить телефон, чтобы удостовериться, что перед ними действительно электронное устройство. Однако они не могут досматривать содержимое телефона, рассказал в интервью РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

«Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN. На это прав ни у кого нет, это допустимо только в рамках оперативно-разыскной деятельности», — заявил Клишас.

Он также отметил, что силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки пользователя, но делать они это могут только в рамках оперативно-разыскной деятельности. В остальных случаях они не обладают законными полномочиями для досмотра телефонов россиян.

«Это не то, что вы идете по улице, вас останавливают и говорят, дайте мне ваш телефон, я посмотрю, что у вас там за приложения установлены. Это незаконно», — заключил Клишас в интервью.

С 4 февраля в метро Москвы начали действовать новые меры по обеспечению безопасности. Так, в дополнение к уже имеющимся, у пассажиров столичного метрополитена сотрудники транспортной безопасности стали выборочно досматривать телефоны.

Такие же меры о проверке телефонов с начала года действуют и в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Кирилл Поляков объяснял, что любой объект транспортной инфраструктуры «является объектом транспортной безопасности».

