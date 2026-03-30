СМИ назвали стоимость мобильного VPN-трафика

В среднем российский пользователь, по подсчетам Минцифры, тратит примерно 10 гигабайт VPN-трафика. Однако власть планирует предоставить клиентам операторов связи чуть больше — 15 гигабайт, сообщает Би-би-си.

Издание ссылается на источник, близкий к «Ростелекому». Он отметил, что за трафик, превышающий порог в 15 гигабайт, операторов хотят заставить брать плату. С этой инициативой в Минцифры якобы пришли из ФСБ.

Так, по данным Би-би-си, в среднем каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика обойдется в 150 рублей. К тому же российские власти хотят обязать операторов связи покупать и устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) за свой счет.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе двух совещаний 28 марта с представителями крупных операторов связи и цифровых платформ потребовал принять меры против обхода блокировок россиянами. Кроме того, Шадаев якобы допустил, что за использование VPN в России могут ввести административное наказание.

При этом партнер Comnews Research Леонид Коник рассказал Forbes, что лимита в 15 гигабайт россиянам хватит на использование заблокированных в стране мессенджеров и соцсетей. «Разве что смотреть YouTube с утра до вечера не получится», — добавил эксперт.

Однако Минцифры выступило с еще одной инициативой. По данным «Коммерсантъ», ведомство оповестило крупнейшие российские цифровые платформы, что они обязаны блокировать пользователей, которые используют VPN. Если же требование Минцифры не будет выполнено, то власти исключат компании из «белых списков».