Мать девочки застрелили, пока он был на «СВО». Убийца отправился на войну
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Так их казнят. Но почему те не сопротивляются и безмолвно идут?
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Новости политики
Следователь поставил ультиматум матери Навального. Ее заставляют согласиться на тайные похороны сына в течение трех часов
23.02.2024
ЦИК перенес заседание о регистрации группы для выдвижения Дунцовой на президентские выборы
22.12.2023
Минюст пришел с проверкой к нотариусу, чья подпись позволила Екатерине Дунцовой выдвинуться на президентские выборы
21.12.2023
Инициативная группа выдвинула Путина на президентские выборы. В нее вошли Жога, Гоблин и Shaman
16.12.2023
Это не либералы и не ВСУ — это российская пропаганда, которая мешает «победе»
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Страх репрессий — лишь одна из причин, другая — религиозная вера в Темнейшего
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Партия войны смотрит, как ВСУ продвигается вглубь России, и ищет смысл и «образ победы»
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В России выросло поколение детей, воспитанных войной. Они идут на фронт сразу после школы — и погибают на первом задании
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Именно ей скреплена властная вертикаль, и она — причина успешного вторжения ВСУ в Курскую область
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Новости политики
Расследователь из CIT и военный обозреватель Bild предположили, что удар по Константиновке могли нанести украинской ракетой
07.09.2023
Присяжные признали экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным в причастности к заказным убийствам
02.02.2023
Сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали на трое суток. Он утверждает, что просто наступил на ногу бывшему чиновнику
08.12.2022
Это не США, не НАТО и даже не ВСУ — это российское общество
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Исследователи в Бурятии месяц изучали, как люди относятся к войне и как она повлияла на их жизнь. Вот что они узнали
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Рассказываем главное из большого исследования независимых социологов
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Пока олигархи обдумывают вторжение в Эстонию, российские солдаты пьют из луж с трупами и воюют на костылях
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Z-сообщество требует «своего Кадырова» для Дагестана и выступает против Хабиба — в новой колонке Ивана Филиппова
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Исследователь Z-сообщества Иван Филиппов — о том, что волновало «военкоров» на прошлой неделе
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«Холод» провел исследование и рассказывает, в честь кого и как их называют
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Кто такие «Академисты» и зачем они нужны православному олигарху Константину Малофееву
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