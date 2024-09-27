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Мобилизованного отца-одиночку хотят лишить дочери и вернуть в Украину
Общество
Мобилизованного отца-одиночку хотят лишить дочери и вернуть в Украину
Мать девочки застрелили, пока он был на «СВО». Убийца отправился на войну
12 минут чтения
Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Общество
Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Так их казнят. Но почему те не сопротивляются и безмолвно идут?
9 минут чтения
Что он видел, где он был
Общество

Что он видел, где он был

История жизни и смерти Никиты Цицаги
40 минут чтения
Новости политики
Следователь поставил ультиматум матери Навального. Ее заставляют согласиться на тайные похороны сына в течение трех часов
23.02.2024
Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты
23.12.2023
ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей
23.12.2023
ЦИК перенес заседание о регистрации группы для выдвижения Дунцовой на президентские выборы
22.12.2023
Минюст пришел с проверкой к нотариусу, чья подпись позволила Екатерине Дунцовой выдвинуться на президентские выборы 
21.12.2023
Инициативная группа выдвинула Путина на президентские выборы. В нее вошли Жога, Гоблин и Shaman
16.12.2023
Заявившую о намерении баллотироваться в президенты журналистку вызвали в прокуратуру
22.11.2023
Главный враг «военкоров»
Общество
Главный враг «военкоров»
Это не либералы и не ВСУ — это российская пропаганда, которая мешает «победе»
8 минут чтения
Почему военные блогеры не критикуют Путина
Общество
Почему военные блогеры не критикуют Путина
Страх репрессий — лишь одна из причин, другая — религиозная вера в Темнейшего
8 минут чтения
За что можно и нужно умирать
Общество
За что можно и нужно умирать
Партия войны смотрит, как ВСУ продвигается вглубь России, и ищет смысл и «образ победы»
7 минут чтения
Ради семьи и на спор
Общество
Ради семьи и на спор
В России выросло поколение детей, воспитанных войной. Они идут на фронт сразу после школы — и погибают на первом задании
8 минут чтения
Как работают оккупационные суды
Общество
Как работают оккупационные суды
И кого они обвиняют в диверсиях и шпионаже
13 минут чтения
Ложь открыла границу России
Общество
Ложь открыла границу России
Именно ей скреплена властная вертикаль, и она — причина успешного вторжения ВСУ в Курскую область
8 минут чтения
Новости политики
Расследователь из CIT и военный обозреватель Bild предположили, что удар по Константиновке могли нанести украинской ракетой
07.09.2023
При обстреле украинского города Константиновка погибли 17 человек
06.09.2023
Присяжные признали экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала виновным в причастности к заказным убийствам 
02.02.2023
Сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали на трое суток. Он утверждает, что просто наступил на ногу бывшему чиновнику
08.12.2022
Адвокату Сафронова Дмитрию Талантову ужесточили обвинение
14.09.2022
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима
05.09.2022
Невосполнимые потери растут
Общество
Невосполнимые потери растут
И это вынуждает Минобороны повышать зарплаты для новых контрактников и формировать пехотные полки из авиационных механиков
8 минут чтения
Партия войны ищет врага
Общество
Партия войны ищет врага
Это не США, не НАТО и даже не ВСУ — это российское общество
7 минут чтения
«У меня из друзей — все воюют»
Общество
«У меня из друзей — все воюют»
Исследователи в Бурятии месяц изучали, как люди относятся к войне и как она повлияла на их жизнь. Вот что они узнали
50 минут чтения
Как россияне воспринимают войну спустя два года
Общество
Как россияне воспринимают войну спустя два года
Рассказываем главное из большого исследования независимых социологов
12 минут чтения
Планы по захвату Нарвы и вода из луж
Общество
Планы по захвату Нарвы и вода из луж
Пока олигархи обдумывают вторжение в Эстонию, российские солдаты пьют из луж с трупами и воюют на костылях
8 минут чтения
Розовый туман войны
Общество
Розовый туман войны
Z-сообщество требует «своего Кадырова» для Дагестана и выступает против Хабиба — в новой колонке Ивана Филиппова
8 минут чтения
Новая надежда и признание потерь
Общество
Новая надежда и признание потерь
Исследователь Z-сообщества Иван Филиппов — о том, что волновало «военкоров» на прошлой неделе
9 минут чтения
В России все больше улиц в честь «героев СВО»
Общество
В России все больше улиц в честь «героев СВО»
«Холод» провел исследование и рассказывает, в честь кого и как их называют
8 минут чтения
Клуб любителей имперскости
Общество
Клуб любителей имперскости
Кто такие «Академисты» и зачем они нужны православному олигарху Константину Малофееву
16 минут чтения