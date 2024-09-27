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Ванна со ртутью и компресс из рыбы
Интернет и мемы
Ванна со ртутью и компресс из рыбы
Тест «Холода» по безумным лечебным практикам прошлого, которые лучше не повторять
18.09.2024
Кто вы — бумер или зумер?
Интернет и мемы
Кто вы — бумер или зумер?
Самый точный тест по теории поколений
13.09.2024
Беременность может привести к диабету
Интернет и мемы

Беременность может привести к диабету

Как еще может измениться организм женщины и чем это грозит? Узнайте в тесте «Холода»
1 минута чтения
Поглотители грехов и сборщики урины 
Интернет и мемы
Поглотители грехов и сборщики урины 
Тест про профессии прошлого, о которых вы не знали
07.09.2024
Тетрис или ядерная бомба?
Интернет и мемы
Тетрис или ядерная бомба?
Непростой тест «Холода» об изобретениях российских ученых
24.08.2024
Запах пота может говорить о болезни
Интернет и мемы
Запах пота может говорить о болезни
На что еще он может указать и как распознать проблемы? Узнайте в тесте «Холода»
03.08.2024
Фастфуд ухудшает работу мозга, а жить можно и без одного полушария?
Интернет и мемы
Фастфуд ухудшает работу мозга, а жить можно и без одного полушария?
Тест «Холода» про самый сложный орган человека
20.07.2024
Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит
Интернет и мемы
Смерть от укуса комара, личинки под кожей и клещевой энцефалит
Тест про самых опасных насекомых России
30.06.2024
Сигареты с ароматом бобра и правильные презервативы
Интернет и мемы
Сигареты с ароматом бобра и правильные презервативы
Сложные вопросы про веганство в тесте «Холода»
22.06.2024
Поедание праха покойного мужа и роды в дикой природе
Интернет и мемы
Поедание праха покойного мужа и роды в дикой природе
Тест на знание самых странных шоу
16.06.2024
Факты и мифы о сое
Интернет и мемы
Факты и мифы о сое
Сколько килограммов мы съедаем в год и почему ее сторонятся некоторые мужчины — в тесте «Холода»
09.06.2024
Генетика и канцерогены
Интернет и мемы
Генетика и канцерогены
Что вызывает рак, где им болеют чаще и почему. Проверьте свои знания в тесте «Холода»
19.05.2024
Паника, Накипелово или Адово?
Интернет и мемы
Паника, Накипелово или Адово?
Пройдите тест «Холода» и узнайте, какое вы место на карте России
27.04.2024
Что такое делюженшип и кто такой симп?
Интернет и мемы
Что такое делюженшип и кто такой симп?
Тест «Холода» по новым словам, которыми сегодня говорят об отношениях
22.03.2024
Это какой срок, второй или шестой?
Интернет и мемы
Это какой срок, второй или шестой?
Тест о переизбраниях Владимира Путина к переизбранию Владимира Путина
16.03.2024
Мужское неведение
Интернет и мемы
Мужское неведение
Бродячая матка и принудительная стерилизация. Как объясняли болезни и лечили женщин на протяжении веков? Тест «Холода»
11.02.2024
Закон о кляпе, налог на ремонт и запрет мемов  
Интернет и мемы
Закон о кляпе, налог на ремонт и запрет мемов  
Тест про неочевидные законы в демократических странах, которые вас удивят!
22.01.2024
У меня могут забрать паспорт? А задержать без уточнения причин? 
Интернет и мемы
У меня могут забрать паспорт? А задержать без уточнения причин? 
Тест: проверьте, знаете ли вы свои права при общении с полицией
09.01.2024