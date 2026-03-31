Зумеры назвали условия для работы на одном месте дольше пяти лет

Представители поколения Z в России заявили, что готовы работать в одном месте дольше пяти лет, однако для этого должны быть определенные условия. Это следует из результатов опроса «Авито Работа», пишет «Коммерсантъ».

Опрос проводился среди россиян до 24 лет. Результаты показали, что задержаться в одной компании на пять лет готовы 40% зумеров. Еще около 20% готовы работать на одном месте три года.

​​Главным условием для долгосрочной работы почти половина опрошенных респондентов назвала высокую зарплату. В среднем молодые специалисты рассчитывают на доход в 90 тысяч рублей в месяц. При этом в IT-сфере ожидания достигли 107 тысяч рублей, а в промышленности — чуть более 100 тысяч.

В тройку приоритетов для зумеров в рабочей среде также вошли баланс между работой и личной жизнью, а также четкость поставленных задач. Каждый третий участник опроса отметил важность дружелюбной и поддерживающей атмосферы в коллективе. По их мнению, комфортная рабочая среда напрямую влияет на желание оставаться в компании надолго.

«Для молодых людей важно выстраивать доверительные отношения, которые выходят за рамки просто должностных обязанностей и инструкций. Они более чувствительны к тому, чтобы среда была, модным словом, экологичной», — утверждает владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В то же время генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков считает, что дело не только в ценностях поколения, но и в экономической ситуации.

«У меня на этот счет есть теория, что не зумеры стали другими, а просто ситуация в экономике изменилась: мы вошли в стагнацию с перспективой падения темпов роста, может быть, даже ухода в отрицательную зону. Поэтому в этот период экономического цикла бессмысленно бегать с места на место: компании сейчас не зарабатывают и не склонны повышать зарплату. Более того, часть организаций в кризисе склонны сокращать сотрудников. Поэтому, наверное, у молодых людей просто не возникает более интересных предложений, и они становятся стабильнее», — считает он.

Результаты опроса также показали, что основной причиной смены работы для более чем трети молодых россиян оказалось желание зарабатывать больше. Еще 22% заявил, что ищут более гибкий формат занятости, а каждый пятый уходит из-за учебы, переезда или других жизненных обстоятельств.