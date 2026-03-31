EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры назвали условия для работы на одном месте дольше пяти лет

2 минуты чтения 16:18

Представители поколения Z в России заявили, что готовы работать в одном месте дольше пяти лет, однако для этого должны быть определенные условия. Это следует из результатов опроса «Авито Работа», пишет «Коммерсантъ».

Опрос проводился среди россиян до 24 лет. Результаты показали, что задержаться в одной компании на пять лет готовы 40% зумеров. Еще около 20% готовы работать на одном месте три года.

​​Главным условием для долгосрочной работы почти половина опрошенных респондентов назвала высокую зарплату. В среднем молодые специалисты рассчитывают на доход в 90 тысяч рублей в месяц. При этом в IT-сфере ожидания достигли 107 тысяч рублей, а в промышленности — чуть более 100 тысяч. 

В тройку приоритетов для зумеров в рабочей среде также вошли баланс между работой и личной жизнью, а также четкость поставленных задач. Каждый третий участник опроса отметил важность дружелюбной и поддерживающей атмосферы в коллективе. По их мнению, комфортная рабочая среда напрямую влияет на желание оставаться в компании надолго.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

«Для молодых людей важно выстраивать доверительные отношения, которые выходят за рамки просто должностных обязанностей и инструкций. Они более чувствительны к тому, чтобы среда была, модным словом, экологичной», — утверждает владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

В то же время генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков считает, что дело не только в ценностях поколения, но и в экономической ситуации. 

«Трампу осталось несколько месяцев»
«Трампу осталось несколько месяцев»
Американский медик ставит президенту страшные диагнозы, а его ролики набирают миллионы просмотров. В чем он не прав?
Интернет и мемы9 минут чтения

«У меня на этот счет есть теория, что не зумеры стали другими, а просто ситуация в экономике изменилась: мы вошли в стагнацию с перспективой падения темпов роста, может быть, даже ухода в отрицательную зону. Поэтому в этот период экономического цикла бессмысленно бегать с места на место: компании сейчас не зарабатывают и не склонны повышать зарплату. Более того, часть организаций в кризисе склонны сокращать сотрудников. Поэтому, наверное, у молодых людей просто не возникает более интересных предложений, и они становятся стабильнее», — считает он.

Результаты опроса также показали, что основной причиной смены работы для более чем трети молодых россиян оказалось желание зарабатывать больше. Еще 22% заявил, что ищут более гибкий формат занятости, а каждый пятый уходит из-за учебы, переезда или других жизненных обстоятельств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01 30 марта
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
«Трампу осталось несколько месяцев»
Интернет и мемы
«Трампу осталось несколько месяцев»
Американский медик ставит президенту страшные диагнозы, а его ролики набирают миллионы просмотров. В чем он не прав?
00:01 25 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта

Самое читаемое

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram