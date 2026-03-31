Общество

Сенатор объяснил отсутствие в России закона о домашнем насилии традиционными ценностями

2 минуты чтения 10:58

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью РБК прокомментировал отсутствие в России закона о домашнем насилии, принятие которого обсуждают уже более 10 лет.

По словам сенатора, в России пока не нашли путь борьбы с домашним насилием, который поддержали бы различные слои общества. «Когда мужчина избил женщину и получил огромный штраф, и потом из семейного бюджета штраф достали и отдали государству, как это помогло женщине? Или давайте представим, что его отправили в колонию. И что дальше она с этим делает, с его детьми, сколько он заработает в колонии, как он будет содержать семью?» — рассуждает Клишас.

По его мнению, домашнее насилие связано с традиционными семейными ценностями, и появление закона в этой части многие якобы воспринимают как вмешательство в дела семьи.

«Дом — это сфера, где человек должен чувствовать себя максимально защищенным. И поэтому требуются специальные нормы, связанные с его защитой в этом пространстве. Многие говорят, что мы, приняв такие нормы, начинаем разрушать пространство традиционной семьи. Что мы влезаем в семью и начинаем диктовать родителям, можно ли, например, ребенку отвесить подзатыльник или нельзя», продолжил Клишас.

Сенатор также высказался о законе о буллинге, отметив, что его коллеги из нижней палаты «не нашли корректную формулу», чтобы описать это явление. По мнению Клишаса, с буллингом должны бороться родители и учителя.

Горящие новости
