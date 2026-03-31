Ученые поставили под сомнение безопасность вейпов

Австралийские ученые изучили большой массив данных о воздействии вейпов на здоровье человека и животных и пришли к выводу, что вдыхание паров не является безопасной альтернативой курению обычных сигарет. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Carcinogenesis, электронные сигареты также могут вызывать рак легких и полости рта, обратило внимание издание The Guardian.

«Нет никаких сомнений в том, что вдыхание паров из электронных сигарет вызывает изменения в клетках и тканях полости рта, ротовой полости и легких», — заявил соавтор исследования, адъюнкт-профессор Бернард Стюарт.

Над новым исследованием работала группа онкологов под руководством Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. В ходе работы ученые проанализировали данные о воздействии никотиновых электронных сигарет на здоровье животных, клинические случаи у людей и лабораторные исследования, опубликованные в период с 2017 по 2025 годы. Отмечается, что на данный момент это одна из наиболее подробных оценок потенциальной канцерогенности никотиновых электронных сигарет.

В ходе анализа исследователи выявили так называемые предраковые изменения. Речь идет о повреждении ДНК и хронических воспалениях, которые считаются ключевыми механизмами развития онкологических заболеваний.

При этом ученые подчеркнули, что из-за сравнительно недавнего появления электронных сигарет пока не хватает долгосрочных данных, чтобы точно оценить уровень риска. Кроме того, многие пользователи совмещают вейпинг с курением обычных сигарет, что затрудняет изучение воздействия исключительно электронных сигарет.

Тем не менее в обзор вошли клинические случаи, в том числе наблюдения стоматологов, которые зафиксировали рак полости рта у любителей вейпов. Отмечается, что эти пациенты не совмещали вейпинг с курением обычных сигарет.

Также ученые проанализировали данные экспериментов над мышами, которые показали, что у тех, кто подвергался воздействию аэрозолей электронных сигарет, опухоли легких развивались чаще, чем у тех, кто не подвергался такому воздействию. При этом ученые подчеркнули, что эти данные не имеют прямой связи с людьми.

Авторы работы призывали власти не откладывать меры до появления окончательных доказательств. По их словам, ожидание может повторить ситуацию с табаком, вред которого был официально признан лишь спустя десятилетия после первых тревожных сигналов.

«Важно, чтобы регулирующие органы располагали полным спектром доказательств. Это не альтернатива курению. Это не альтернатива ничему с точки зрения наибольшей безопасности. Это опасно, вот в чем суть», — сказал ведущий автор исследования, эпидемиолог, доцент Фредди Ситас.

В то же время профессор Лондонского университета королевы Марии Стивен Даффи подчеркнул, что сравнивать вейпинг с курением сигарет напрямую преждевременно, поскольку электронные сигареты не связаны с продуктами горения.