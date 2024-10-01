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Новости

Все Интернет и мемы Криминал Мир Общество Политика

По данному запросу новости не найдены

Актуально
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Политика
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
4 минуты чтения
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Мир
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
1 минута чтения
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Общество
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
8 минут чтения
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Общество
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
8 минут чтения
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной