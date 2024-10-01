Интернет и мемы

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Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
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В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
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Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
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Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
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Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
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Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
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