Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка
11 минут чтения
Общество
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения
Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни
11 минут чтения
В этом ей помог сделанный «по приколу» ДНК-тест
4 минуты чтения
Школа оказалась рассадником насилия, а вот мир за ее пределами — не таким страшным
30 минут чтения
Грузия становится все более гомофобной страной. Мне, как открытой трансженщине, теперь здесь небезопасно, и я хочу уехать
5 минут чтения
Он провоцировал ее вопросами о войне, записывал ответы на диктофон и написал донос. Теперь ей грозит 22,5 года
20 минут чтения
Шесть странных смертей за 14 лет вынудили брата и сестру провести собственное расследование
10 минут чтения
Как еще может измениться организм женщины и чем это грозит? Узнайте в тесте «Холода»
21.09.2024
Олени, охота, рыбалка, свадьбы и обычная жизнь — традиции и современность якутских оленеводов в фотоистории «Холода»
13 минут чтения
Для этого британская компания разрабатывает специальную среду обитания
5 минут чтения
Я — жена военного, и его зарплата — единственный источник дохода для нас и ребенка. Мы взяли ипотеку, делаем ремонт служебной квартиры и жестко экономим
8 минут чтения
Отрывок «Разрыва» — романа Даниила Туровского о борьбе против интернета, о глобальной слежке и хрупкости отношений отца и сына
9 минут чтения
Но я выжила и добилась нормального лечения
24 минуты чтения
Тест «Холода» по безумным лечебным практикам прошлого, которые лучше не повторять
18.09.2024
Это было лучшим решением в жизни, хотя у меня нет детей. Но я смогу их завести, если передумаю
8 минут чтения