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Рассылка
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Что он видел, где он был
Общество
Что он видел, где он был
История жизни и смерти Никиты Цицаги
40 минут чтения
Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно
Общество
Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно
Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка
11 минут чтения
Мне 96 лет, и я модель
Общество

Мне 96 лет, и я модель

Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения
Новости общества
На островах без леса нашли окаменелые стволы деревьев
7 часов назад
Ученые обнаружили тысячи токсинов из упаковок пищевых продуктов в организме человека
10 часов назад
Turkish Airlines на год запретила россиянину летать в несколько стран Латинской Америки
11 часов назад
Я родила ребенка и пожалела об этом
Общество
Я родила ребенка и пожалела об этом
Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни
11 минут чтения
Американка нашла похищенного 73 года назад родственника
Общество
Американка нашла похищенного 73 года назад родственника
В этом ей помог сделанный «по приколу» ДНК-тест
4 минуты чтения
Я учился в православной школе и очень боялся попасть в ад
Общество
Я учился в православной школе и очень боялся попасть в ад
Школа оказалась рассадником насилия, а вот мир за ее пределами — не таким страшным
30 минут чтения
Я постоянно думаю о том, что меня могут убить
Общество
Я постоянно думаю о том, что меня могут убить
Грузия становится все более гомофобной страной. Мне, как открытой трансженщине, теперь здесь небезопасно, и я хочу уехать
5 минут чтения
ФСБ использовала мошенника против матери-одиночки
Общество
ФСБ использовала мошенника против матери-одиночки
Он провоцировал ее вопросами о войне, записывал ответы на диктофон и написал донос. Теперь ей грозит 22,5 года
20 минут чтения
Тайна семьи Томасов
Криминал
Тайна семьи Томасов
Шесть странных смертей за 14 лет вынудили брата и сестру провести собственное расследование
10 минут чтения
В моей квартире живет 21 кот
Общество
В моей квартире живет 21 кот
Я трачу на них больше 100 тысяч в месяц
20 минут чтения
Беременность может привести к диабету
Интернет и мемы
Беременность может привести к диабету
Как еще может измениться организм женщины и чем это грозит? Узнайте в тесте «Холода»
21.09.2024
Нет оленя — нет эвена
Общество
Нет оленя — нет эвена
Олени, охота, рыбалка, свадьбы и обычная жизнь — традиции и современность якутских оленеводов в фотоистории «Холода»
13 минут чтения
Люди смогут жить под водой
Общество
Люди смогут жить под водой
Для этого британская компания разрабатывает специальную среду обитания
5 минут чтения
Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц
Общество
Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц
Я — жена военного, и его зарплата — единственный источник дохода для нас и ребенка. Мы взяли ипотеку, делаем ремонт служебной квартиры и жестко экономим
8 минут чтения
«Мы на дне, уже давно засосало»
Общество
«Мы на дне, уже давно засосало»
Отрывок «Разрыва» — романа Даниила Туровского о борьбе против интернета, о глобальной слежке и хрупкости отношений отца и сына
9 минут чтения
Врачи лечили меня неправильно и отправили умирать в хоспис
Общество
Врачи лечили меня неправильно и отправили умирать в хоспис
Но я выжила и добилась нормального лечения
24 минуты чтения
Ванна со ртутью и компресс из рыбы
Интернет и мемы
Ванна со ртутью и компресс из рыбы
Тест «Холода» по безумным лечебным практикам прошлого, которые лучше не повторять
18.09.2024
Я сделал мужскую стерилизацию и не жалею
Общество
Я сделал мужскую стерилизацию и не жалею
Это было лучшим решением в жизни, хотя у меня нет детей. Но я смогу их завести, если передумаю
8 минут чтения