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Лонгриды

Что он видел, где он был
Общество
Что он видел, где он был
История жизни и смерти Никиты Цицаги
40 минут чтения
Придут уркачи и отрежут нам головы
Общество
Придут уркачи и отрежут нам головы
Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы
29 минут чтения
Нужно чудо
Общество
Нужно чудо
На фоне проблем и неопределенности российский бизнес подсел на расклады таро. Вот как работает этот рынок
28 минут чтения
Официальный шут — это я
Общество
Официальный шут — это я
Блогер Максим Кононенко был лицом российского интернета. Его цинизм принес ему деньги — и разрушил его изнутри
35 минут чтения
Каналья, тысяча чертей!
Общество
Каналья, тысяча чертей!
Французский герцог д’Артаньян нахваливает захват территорий Украины и защищает российские выборы. Среди его знакомых Назарбаев, Сорос и даже Ди Каприо. Кто он такой?
11 минут чтения
Детектив городского типа
Общество
Детектив городского типа
Участковый из уральского поселка хотел работать честно и привлечь полицейских к ответственности. Теперь его обвиняют в побоях
23 минуты чтения
Если роешь яму ведьме — копай под свой рост
Общество
Если роешь яму ведьме — копай под свой рост
Женщины выгораживают мужей, которые их избивают. Но судят после этого именно женщин
11 минут чтения