Лонгриды
Общество
Придут уркачи и отрежут нам головы
Православный священник отец Николай был живым символом дружбы религий в Дагестане. Потом в его храм ворвались террористы
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Общество
Официальный шут — это я
Блогер Максим Кононенко был лицом российского интернета. Его цинизм принес ему деньги — и разрушил его изнутри
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Общество
Детектив городского типа
Участковый из уральского поселка хотел работать честно и привлечь полицейских к ответственности. Теперь его обвиняют в побоях
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