EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Кадыров мог выбрать себе нового преемника

2 минуты чтения 16:17 | Обновлено: 16:34
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, которого раньше называли вероятным преемником на посту руководителя республики, мог попасть в опалу после январской аварии и потерять статус «главного сына и потенциального преемника». Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на источники в Чечне.

Издание ссылается на совещание 16 февраля, в котором приняли участие Адам Кадыров и премьер Чечни Магомед Даудов. Последний обратился к главе Чечни «от имени чеченского народа» и попросил его выдвинуться на осенние выборы от «Единой России». Кадыров ответил, что он сделает это только в случае поддержки этого решения Владимиром Путиным.

«Новая газета Европа» отмечает, что в декабре прошлого года на прямой линии Кадыров уверенно заявил о том, что будет баллотироваться на пост главы республики. Источники издания утверждают, что его кандидатура была согласована еще осенью прошлого года, однако высказывание Кадырова сейчас свидетельствует о том, что Путин «медлит» с принятием окончательного решения. Причиной этого может быть плохое состояние здоровья главы Чечни.

По данным источников, Кадыров проходил очередную терапию во время Рамадана и не смог прийти в форму, чтобы записать обращение в честь наступления знаменующего окончание Рамадана праздника Ид аль-Фитр. Вместе с Кадыровым из публичного поля пропали и его сыновья, которые стали появляться на публике только во второй половине марта.

Однако на опубликованных роликах с мероприятий, в которых участвовал Рамзан Кадыров, рядом с ним стал появляться его сын Ахмат. Отмечается, что неизвестно, почему Кадыров изначально не выбрал старшего сына в качестве преемника.

«Ахмат панически боится публичных выступлений, но в плане умственного развития превосходит своих братьев. Он, например, прекрасно играет в шахматы, у него очень хорошая память, он неплохо учился и, кажется, единственный из сыновей Кадырова, кто действительно закончил школу, а не просто получил аттестат о среднем образовании», — рассказал источник «Новой газеты Европа», комментируя слухи о задержке в развитии и психическом заболевании, которые подозревали у Ахмата Кадырова.

Адам Кадыров при этом оказался на позиции «третьего сына» и на официальных мероприятиях держался на расстоянии от отца.

«Дустум [позывной Адама Кадырова] явно понижен в статусе, но надолго ли его отправили на скамейку штрафников — неизвестно. Шеф [Рамзан Кадыров] очень испугался [после аварии], вынужден был просить больших людей в Москве за сына. А когда оказалось, что [с сыном] все более-менее в порядке, дал выход своему гневу», — рассказал источник «Новой газеты Европа». По его словам, Адам Кадыров «сильно подставил» отца своим «идиотским поведением», но опала его волнует не так сильно, как запрет врачей играть в компьютерные игры после аварии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@RKadyrov_95 / Telegram

