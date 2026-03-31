СМИ: на юге России тестируют «белый список» на домашнем интернете

В Ростове-на-Дону один из провайдеров ограничил доступ к домашнему интернету по принципу «белого списка», утверждает издание «Код Дурова».

Несколько пользователей подтвердили журналистам, что при подключении к домашней сети у них открываются только те сервисы, которые входят в перечень разрешенных.

Остальные сайты, включая мессенджеры, оказываются недоступными. По словам одной из собеседниц издания, с включенным VPN доступ к ресурсам также не восстанавливается, тогда как российские сервисы продолжают работать без перебоев.

В службе поддержки провайдера происходящее объясняют техническими причинами. Согласно автоответчику компании, в Ростове-на-Дону зафиксированы проблемы, связанные с внешним воздействием на инфраструктуру сети.

В компании также заявляют о «массированных DDoS-атаках», которые якобы затрагивают десятки операторов связи и могут приводить к временной недоступности интернет-ресурсов. При этом остается неясным, насколько широко распространены подобные ограничения

Жители разных регионов России жалуются на отключения мобильного интернета и сбои с мая 2025 года. В начале марта 2026 года власти стали тестировать полное отключение мобильного интернета в Москве.

«Это система, когда проверяются нагрузки, когда какие-то протоколы прописывают. Речь то шла о перенастройке, это никакие не блокировки», — объяснял заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Следом за москвичами на сбои стали жаловаться жители Санкт-Петербурга.

24 марта телеканал «Москва 24» со ссылкой на жителей столицы сообщил, что в центре города заработал мобильный интернет.