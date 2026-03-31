Экономика

Госдолг России резко вырос

3 минуты чтения 08:11 | Обновлено: 08:14

Государственный долг России в 2025 году вырос на 21% до 35,1 триллиона рублей исключительно за счет внутренних заимствований. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

Так, объем внутреннего долга увеличился на 29,1% до 30,7 триллиона рублей, а внешнего — сократился в рублевом выражении на 15,4%.

«Расходы на обслуживание государственного долга составили 3,2 трлн рублей (100,9% к утвержденному объему), их доля в общих расходах бюджета повысилась с 5,8% в 2024 году до 7,5% в 2025 году», — говорится в документе.

В то же время доходы консолидированных бюджетов российских регионов составили почти 26 триллионов рублей. По данным Счетной палаты, за год доходы выросли в 71 регионе «в основном за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений».

В докладе отмечается, что характерной особенностью исполнения консолидированных бюджетов регионов в прошлом году стал опережающий темп роста расходов (109,9 %) над темпом роста доходов (105 %). Так, с превышением темпа роста расходов исполнены бюджеты 68 регионов.

Это уже третий год подряд, когда консолидированные бюджеты регионов являются дефицитными. В год начала полномасштабного российского вторжения в Украину расходы и доходы были на одном уровне. С 2023 года дефицит только увеличивается.

С суммарным профицитом в объеме 70,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты только 17 регионов. Например, в 2024 году 41 регион закончил год в общей сложности с профицитом в 340,7 миллиарда рублей.

При этом 73 региона закончили год с суммарным дефицитом в объеме 1 608,7 миллиарда рублей — в 2024 году их было 49, а сумма не превышала 638,5 миллиарда рублей.

