Иран обвинил США в предательстве и опроверг начало мирных переговоров

2 минуты чтения 00:09

США передали запрос о начале мирных переговоров с Ираном через Пакистан. Однако иранские власти отвергли предложение американской стороны, сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Наша позиция совершенно ясна. Сейчас, в условиях, когда военное нападение и агрессия США с высокой интенсивностью продолжаются, разумеется, все наши усилия, все наши возможности направлены на защиту самих себя. Эти заявления мы не оцениваем как искренние. Предыдущий опыт мы ощутили на собственной шкуре — то предательство, которое за период менее одного года дважды было совершено в отношении дипломатии», — заявил представитель иранского МИДа во время пресс-конференции.

Багаи также добавил, что те страны, которые беспокоятся из-за роста цен на нефть, должны обращаться в первую очередь к США, а не обвинять Иран в перекрытии Ормузского пролива. Он отметил, что реальные виновники кризиса на энергетических рынках — американские власти.

Президент США Дональд Трамп угрожал разбомбить энергетические объекты Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Однако позже глава Белого дома передумал и сообщил, что ракетные удары откладываются на пять дней ради проведения переговоров о перемирии.

27 марта Трамп написал в социальной сети Truth Social, что американская армия в ближайшие десять дней не будет бомбить иранские электростанции. На фоне заявления американского лидера о приостановке ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, цены на нефть начали резкое снижение, обратил внимание Bloomberg. 

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01 30 марта
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
