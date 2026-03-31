Иран обвинил США в предательстве и опроверг начало мирных переговоров

США передали запрос о начале мирных переговоров с Ираном через Пакистан. Однако иранские власти отвергли предложение американской стороны, сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Наша позиция совершенно ясна. Сейчас, в условиях, когда военное нападение и агрессия США с высокой интенсивностью продолжаются, разумеется, все наши усилия, все наши возможности направлены на защиту самих себя. Эти заявления мы не оцениваем как искренние. Предыдущий опыт мы ощутили на собственной шкуре — то предательство, которое за период менее одного года дважды было совершено в отношении дипломатии», — заявил представитель иранского МИДа во время пресс-конференции.

Багаи также добавил, что те страны, которые беспокоятся из-за роста цен на нефть, должны обращаться в первую очередь к США, а не обвинять Иран в перекрытии Ормузского пролива. Он отметил, что реальные виновники кризиса на энергетических рынках — американские власти.

Президент США Дональд Трамп угрожал разбомбить энергетические объекты Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Однако позже глава Белого дома передумал и сообщил, что ракетные удары откладываются на пять дней ради проведения переговоров о перемирии.

27 марта Трамп написал в социальной сети Truth Social, что американская армия в ближайшие десять дней не будет бомбить иранские электростанции. На фоне заявления американского лидера о приостановке ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, цены на нефть начали резкое снижение, обратил внимание Bloomberg.