Россиянам предложили способы оставаться на связи в условиях блокировки интернета

Проект «Сетевые свободы» опубликовал «необычные, но эффективные методы связи», которыми можно воспользоваться в условиях блокировки мобильного интернета и мессенджеров в России. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале проекта.

«Каждый из описанных методов может служить аварийным каналом связи на случай, если не работает ни ваш основной, ни резервный мессенджеры. Попробовать и договориться с близкими об их использовании точно не помешает», — отметили авторы рекомендаций.

Они напомнили, что россияне могут использовать для переписки совместные документы в онлайн-сервисах, например, в Google Docs. Для этого один из пользователей создает документ и открывает доступ другим, после чего все могут переписываться прямо на странице.

Однако здесь, как и в других сервисах, существуют определенные риски. Правозащитники предупредили, что история версий сохраняется, а администратор сервиса получить доступ к содержимому. Поэтому пользователям необходимо регулярно создавать новые документы и использовать сервисы с шифрованием, например Cryptpad или Etherpad.

Также россияне могут переписываться в комментариях к совместным фотоальбомам, например, в приложении «Фото» на iPhone. Этот метод может быть удобен для переписки с ограниченным кругом людей, но комментарии здесь также сохраняются и видны администрации сервиса. Для большей безопасности пользователям рекомендуют использовать сервисы с шифрованием, например Mega.io или Ente.io.

Еще один вариант — голосовая связь через «умные» устройства с удаленным доступом: видеоняни, камеры, кормушки или пылесосы. Минус использования таких устройств в том, что данные могут храниться в облаке и могут быть доступны третьим лицам, а надежного шифрования для них часто нет.

Игровые платформы тоже подходят для связи. Для этого пользователи могут заранее договориться о сервере и времени, после чего начать общаться через игровые голосовые каналы. Такой способ работает даже при блокировке интернета, однако администратор сервера имеет доступ к переписке. Проблема в том, что «надежного шифрования никто не обещает», отмечают авторы рекомендаций.

Кроме того, россиянам можно пересылать письма и файлы по обычной электронной почте, зашифровав их с помощью криптоконтейнеров, например VeraCrypt или Cryptomator. Факт отправки письма будет виден сервису, но содержимое останется защищенным.

«Очевидно, что большинство описанных способов не подходят для обсуждения чувствительных тем, ко многим возможен случайный несанкционированный доступ (если отправили ссылку по открытой связи и не защитили документ паролем, например), но передать привет бабушке вполне можно», — подчеркнули в «Сетевых свободах».

Ранее стало известно, что на фоне блокировок соцсетей и сайтов в России, пользователи стали активно искать подходящие VPN-сервисы. Согласно данным сервиса Google Trends, в марте 2026 года количество соответствующих поисковых запросов достигло пятилетнего рекорда.