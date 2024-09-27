EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Вышел за гамбургером и сел за убийство ребенка
Криминал
Вышел за гамбургером и сел за убийство ребенка
Американец 16 лет отсидел за преступление, которого не совершал. Его жена так и не поверила, что он невиновен
10 минут чтения
Захотел убить — и убил
Криминал
Захотел убить — и убил
История 16-летней школьницы из Новосибирска, которая ушла встретиться с бывшим и не вернулась домой
8 минут чтения
Тайна семьи Томасов
Криминал

Тайна семьи Томасов

Шесть странных смертей за 14 лет вынудили брата и сестру провести собственное расследование
10 минут чтения
Виновницу автокатастрофы нашли с пулей в черепе
Криминал
Виновницу автокатастрофы нашли с пулей в черепе
Ее убили за несколько секунд до аварии. Очевидцы видели на месте преступления подозрительный красный пикап
7 минут чтения
Мужчина в камуфляже
Криминал
Мужчина в камуфляже
Алексея Корочкина считают «лесопарковым маньяком», но он утверждает, что 20 лет отсидел за чужие преступления
28 минут чтения
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть жестокое убийство молодой девушки
Криминал
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть жестокое убийство молодой девушки
Ее лучшая подруга стала частным детективом и помогла следствию
10 минут чтения
Спасибо, что не убил
Криминал
Спасибо, что не убил
Мужчина похитил и удерживал в подвале десятилетнюю девочку. Ей удалось сбежать только через восемь лет
17 минут чтения
Кто убил укротителя змей?
Криминал
Кто убил укротителя змей?
Полиция два с половиной года не могла поймать преступника, который не прятался. Собрать улики помог неудачный роман
11 минут чтения
Убийца королев красоты
Криминал
Убийца королев красоты
Фотограф заманивал девушек предложением снять их для своего модельного агентства. А затем пытал, насиловал и убивал
9 минут чтения
Тайна отеля «Элегант»
Криминал
Тайна отеля «Элегант»
Полиция восемь месяцев не могла раскрыть загадочную смерть мужчины — его внутренности сильно пострадали, но на теле не было травм
10 минут чтения
Убийца убедил всех, что исправился
Криминал
Убийца убедил всех, что исправился
Отбывая пожизненное, он прославился как писатель и был освобожден. Вскоре в Европе и США началась серия убийств с характерным почерком
13 минут чтения
Не на ту напали
Криминал
Не на ту напали
После долгих лет брака муж подослал к жене киллера, но тот оказался не готов к сопротивлению
10 минут чтения
Неидеальное преступление
Криминал
Неидеальное преступление
Убийца описал свое преступление в романе, но полиция годами не могла выйти на его след, пока за дело не взялся детектив с любовью к психологии
15 минут чтения
Тайны Су Хун
Криминал
Тайны Су Хун
Странные сообщения от исчезнувшего приводят полицию к потайному погребу последней, кто видел его живым
10 минут чтения
Полицейские вынудили 20-летнюю девушку с ментальным расстройством признаться в убийстве
Криминал
Полицейские вынудили 20-летнюю девушку с ментальным расстройством признаться в убийстве
Она провела в тюрьме больше 40 лет. Настоящий убийца сам работал в полиции
13 минут чтения
Серийная манипуляция
Криминал
Серийная манипуляция
Женщина использовала мужчин, чтобы получить выгоду. Ее посадили на пожизненное
9 минут чтения
Педофил выкрал школьницу и внушил ей, что ее похитили инопланетяне
Криминал
Педофил выкрал школьницу и внушил ей, что ее похитили инопланетяне
Ему удавалось уйти от ответственности благодаря сексуальной связи с родителями девочки
13 минут чтения
Творец евнухов
Криминал
Творец евнухов
Норвежец кастрировал мужчин на дому и продавал видео операций на своем сайте. Он заработал состояние, но полиции его сдал постоянный «клиент»
10 минут чтения