Американец 16 лет отсидел за преступление, которого не совершал. Его жена так и не поверила, что он невиновен
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История 16-летней школьницы из Новосибирска, которая ушла встретиться с бывшим и не вернулась домой
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Ее убили за несколько секунд до аварии. Очевидцы видели на месте преступления подозрительный красный пикап
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Алексея Корочкина считают «лесопарковым маньяком», но он утверждает, что 20 лет отсидел за чужие преступления
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Ее лучшая подруга стала частным детективом и помогла следствию
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Мужчина похитил и удерживал в подвале десятилетнюю девочку. Ей удалось сбежать только через восемь лет
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Полиция два с половиной года не могла поймать преступника, который не прятался. Собрать улики помог неудачный роман
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Фотограф заманивал девушек предложением снять их для своего модельного агентства. А затем пытал, насиловал и убивал
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Отбывая пожизненное, он прославился как писатель и был освобожден. Вскоре в Европе и США началась серия убийств с характерным почерком
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После долгих лет брака муж подослал к жене киллера, но тот оказался не готов к сопротивлению
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Убийца описал свое преступление в романе, но полиция годами не могла выйти на его след, пока за дело не взялся детектив с любовью к психологии
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Странные сообщения от исчезнувшего приводят полицию к потайному погребу последней, кто видел его живым
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Она провела в тюрьме больше 40 лет. Настоящий убийца сам работал в полиции
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Женщина использовала мужчин, чтобы получить выгоду. Ее посадили на пожизненное
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Ему удавалось уйти от ответственности благодаря сексуальной связи с родителями девочки
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Норвежец кастрировал мужчин на дому и продавал видео операций на своем сайте. Он заработал состояние, но полиции его сдал постоянный «клиент»
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