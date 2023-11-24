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Новости

Все Интернет и мемы Криминал Мир Общество Политика
4 часа назад
Израиль заявил об убийстве лидера «Хезболлы»
24.11.2023
В секторе Газа вступило в силу соглашение о четырехдневном прекращении огня
12.11.2023
Израиль открыл коридоры для эвакуации мирных граждан из больниц на севере Газы
06.11.2023
С начала октября в Газе погибли 88 сотрудников ООН 
01.11.2023
На границе Газы с Египтом впервые с начала войны открылся для людей КПП «Рафах»
31.10.2023
Почти 70% погибших в секторе Газа от израильских ударов составляют женщины и дети — ООН
18.10.2023
Удар по больнице в секторе Газа. Жертвы, протесты и международная реакция
17.10.2023
Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа — Минздрав Газы 
12.10.2023
Израильские военные утверждают, что обнаружили обезглавленные детские тела в еще одном поселении, атакованном ХАМАС
12.10.2023
Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы
10.10.2023
Журналисты сообщают о десятках жертв боевиков ХАМАС в приграничном поселении Кфар-Аза. По их словам, среди этих тел — детские, некоторые из них обезглавлены
21.09.2023
В Нагорном Карабахе погибли шесть российских миротворцев
20.09.2023
В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы — Минобороны
19.09.2023
В Нагорном Карабахе сообщают об обстрелах
16.08.2023
В Нагорном Карабахе зафиксирована первая смерть местного жителя от голода из-за блокады
12.04.2023
По меньшей мере семь человек погибли в результате перестрелки между военными Армении и Азербайджана. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях
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