Новости
17.10.2023
Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа — Минздрав Газы
12.10.2023
Израильские военные утверждают, что обнаружили обезглавленные детские тела в еще одном поселении, атакованном ХАМАС
10.10.2023
Журналисты сообщают о десятках жертв боевиков ХАМАС в приграничном поселении Кфар-Аза. По их словам, среди этих тел — детские, некоторые из них обезглавлены
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