В мире отпраздновали день увольнения с ненавистной работы

2 минуты чтения 00:13

Работники по всему миру отметили неофициальный международный праздник, который называется «Бросай свою ненавистную работу». Организаторы кампании выбрали 31 марта днем, когда легче увольняться с неприятной должности, сообщает The Chief Happiness Officer Blog.

Впервые международный день увольнения с «дерьмовой» работы стали отмечать 31 марта 2015 года. Организаторы события рассказывали, что хотели вдохновить людей уйти с работы, которая делает их несчастными. При этом основной посыл акции: помочь людям осознать, что плохая, нелюбимая работа разрушает жизнь сильнее, чем можно представить.

По данным создателей международной акции, около 25% работающих взрослых «ненавидят свою работу и хотели бы уйти прямо сейчас». Они также проводят прямую логическую связь между несчастьем на работе и разрушением карьеры, здоровья, семьи и личной жизни.

При этом 31 марта как день, когда лучше всего бросать ненавистную работу, не настаивает на том, чтобы люди увольнялись любой ценой и в «пустоту». Авторы праздника подчеркивают, что либо можно остаться и сознательно попытаться улучшить положение, либо двигаться дальше. Недопустимым вариантом является лишь одно состояние: ходить на ненавистную работу без надежды на улучшение.

Так, девушка по имени Ким рассказала, что решила уволиться после того, как начальник отчитал и унизил ее при всем офисе. Это стало последней каплей, хотя до этого она убеждала себя, что не относится к людям, которые готовы менять место работы.

Впоследствии Ким поделилась, что достаточно быстро нашла работу с прибавкой к зарплате на 17%. К тому же, как отмечает рассказчица, на новом месте она чувствует себя комфортнее и безопаснее: рабочая культура отличается большим уважением к сотрудникам. 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram