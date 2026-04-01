В мире отпраздновали день увольнения с ненавистной работы

Работники по всему миру отметили неофициальный международный праздник, который называется «Бросай свою ненавистную работу». Организаторы кампании выбрали 31 марта днем, когда легче увольняться с неприятной должности, сообщает The Chief Happiness Officer Blog.

Впервые международный день увольнения с «дерьмовой» работы стали отмечать 31 марта 2015 года. Организаторы события рассказывали, что хотели вдохновить людей уйти с работы, которая делает их несчастными. При этом основной посыл акции: помочь людям осознать, что плохая, нелюбимая работа разрушает жизнь сильнее, чем можно представить.

По данным создателей международной акции, около 25% работающих взрослых «ненавидят свою работу и хотели бы уйти прямо сейчас». Они также проводят прямую логическую связь между несчастьем на работе и разрушением карьеры, здоровья, семьи и личной жизни.

При этом 31 марта как день, когда лучше всего бросать ненавистную работу, не настаивает на том, чтобы люди увольнялись любой ценой и в «пустоту». Авторы праздника подчеркивают, что либо можно остаться и сознательно попытаться улучшить положение, либо двигаться дальше. Недопустимым вариантом является лишь одно состояние: ходить на ненавистную работу без надежды на улучшение.

Так, девушка по имени Ким рассказала, что решила уволиться после того, как начальник отчитал и унизил ее при всем офисе. Это стало последней каплей, хотя до этого она убеждала себя, что не относится к людям, которые готовы менять место работы.

Впоследствии Ким поделилась, что достаточно быстро нашла работу с прибавкой к зарплате на 17%. К тому же, как отмечает рассказчица, на новом месте она чувствует себя комфортнее и безопаснее: рабочая культура отличается большим уважением к сотрудникам.