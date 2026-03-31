Россияне начали экономить

В январе потребительская активность россиян заметно сократилась после длительного периода роста в 2025 году. Об этом говорится в «Анализе макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с которым ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, спад оказался значительным и вышел за пределы обычных сезонных колебаний. Если во втором–четвертом кварталах 2025 года потребление ежемесячно увеличивалось на 0,2–0,5% даже при высокой ключевой ставке, то в январе 2026 года покупки граждан снизились сразу на 1,9%. При этом сезонный фактор в расчетах был устранен.

Наиболее заметно сократились продажи непродовольственных товаров — техники, одежды, обуви и других дорогостоящих покупок, включая автомобили. Одной из причин эксперты называют так называемый «перенос спроса»: многие россияне старались приобрести крупные товары заранее, до повышения НДС и роста цен. Кроме того, снизилось потребление услуг, хотя в последние годы именно эта категория расходов стабильно росла.

В то же время официальные оценки различаются. Как сообщало Минэкономразвития со ссылкой на статистику Росстата, общий оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в январе все же увеличился на 1,9% в годовом выражении. Однако темпы роста заметно замедлились: месяцем ранее показатель составлял 4,1%, а розничная торговля почти остановилась.

Эксперты связывают снижение потребления с несколькими факторами. Один из ключевых — высокая инфляция и длительный период дорогих кредитов. В 2025 году рост цен превышал 10%, а ключевая ставка держалась на уровне 21%. В таких условиях население предпочитало размещать деньги на вкладах, а не тратить их. Дополнительным ограничением стало ужесточение кредитования: по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале банки отклонили 82% заявок на розничные займы, что почти на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Снижение потребления может замедлить экономический рост, поскольку спрос населения остается одним из ключевых факторов увеличения валового внутреннего продукта. По оценкам аналитиков, в 2026 году рост экономики может оказаться умеренным. При этом ослабление спроса уже оказывает влияние на инфляцию: производители непродовольственных товаров вынуждены сдерживать цены, хотя их дальнейшему снижению мешают рост затрат на топливо и логистику.

В сегменте продуктов питания ситуация отличается: от базовых товаров население отказываться не будет даже при подорожании. Вместо этого может усилиться так называемая «шринкфляция», когда производители уменьшают объем упаковки, сохраняя прежнюю цену.

Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2026 года потребительский спрос может начать восстанавливаться при условии роста доходов населения и дальнейшего снижения инфляции. По прогнозу правительства, реальные доходы россиян в текущем году увеличатся на 4,8%, а инфляция составит около 4%, отметили «Известия».