Путин поблагодарил сына Кадырова «за многолетнюю работу»

2 минуты чтения 01:08

Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата. Он занимает в республике должность вице-премьера и министра спорта, сообщает «Кавказ.Реалии».

Путин поблагодарил 20-летнего Ахмата Кадырова «за многолетнюю добросовестную работу». О каких заслугах сына главы Чечни конкретно идет речь, в документе не уточняется.

При этом из официального распоряжения, опубликованного правительственном на портале правовой информации, следует, что благодарность старшему сыну Кадырова объявлена «за заслуги в области физической культуры и спорта».

Издание отмечает, что в феврале Ахмат Кадыров также получил от федерального министерства спорта медаль Николая Озерова. Ведомство отметило его «личные заслуги и достижения», вновь не пояснив, в чем именно они заключаются.

Рамзан Кадыров 10 февраля 2026 года «доверил» старшему сыну Ахмату «курировать» сферу образования в республике. На встрече с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым Ахмат Кадыров заявил, что ключевыми приоритетами станут модернизация инфраструктуры, сокращение второй смены в школах и повышение качества образования.

Отдельно сын главы Чечни высказался про расширение федеральной поддержки. Так, по его словам, доля федеральной поддержки, направляющейся в бюджет региона, в 2024 году достигла 83,6% от всех доходов республики. Так, на безвозмездной основе из федерального бюджета Чечне было выделено 121,5 миллиарда рублей.

Издание «Проект» называло большие федеральные финансовые вливания в бюджет Чечни платой за лояльность, которую российская власть ожидает от Рамзана Кадырова. 

Посмотрите другие материалы

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01 30 марта
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
