Путин поблагодарил сына Кадырова «за многолетнюю работу»

Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата. Он занимает в республике должность вице-премьера и министра спорта, сообщает «Кавказ.Реалии».

Путин поблагодарил 20-летнего Ахмата Кадырова «за многолетнюю добросовестную работу». О каких заслугах сына главы Чечни конкретно идет речь, в документе не уточняется.

При этом из официального распоряжения, опубликованного правительственном на портале правовой информации, следует, что благодарность старшему сыну Кадырова объявлена «за заслуги в области физической культуры и спорта».

Издание отмечает, что в феврале Ахмат Кадыров также получил от федерального министерства спорта медаль Николая Озерова. Ведомство отметило его «личные заслуги и достижения», вновь не пояснив, в чем именно они заключаются.

Рамзан Кадыров 10 февраля 2026 года «доверил» старшему сыну Ахмату «курировать» сферу образования в республике. На встрече с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым Ахмат Кадыров заявил, что ключевыми приоритетами станут модернизация инфраструктуры, сокращение второй смены в школах и повышение качества образования.

Отдельно сын главы Чечни высказался про расширение федеральной поддержки. Так, по его словам, доля федеральной поддержки, направляющейся в бюджет региона, в 2024 году достигла 83,6% от всех доходов республики. Так, на безвозмездной основе из федерального бюджета Чечне было выделено 121,5 миллиарда рублей.

Издание «Проект» называло большие федеральные финансовые вливания в бюджет Чечни платой за лояльность, которую российская власть ожидает от Рамзана Кадырова.