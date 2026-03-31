Подросток поджег заправку и загорелся сам

Парень 2010 года рождения облил легковоспламеняющейся жидкостью автозаправочную станцию на улице Космонавта в Москве. Затем школьник поджег колонку и убежал, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным телеграм-канала, полиция установила, что несовершеннолетний действовал под влиянием мошенников. Злоумышленники, как отмечается, угрожали физической расправой его семье в социальных сетях.

После поджога огонь перекинулся с бензоколонки на школьника, но он, как пишет «Осторожно, Москва», получил незначительные ожоги. Силовики задержали парня через четыре часа после инцидента.

Ранее на севере Москвы произошел взрыв в отделении РоссельхозБанка. Взрывная волна выбила окна и разрушила часть помещения. ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, что самодельную бомбу в здание подкинул подросток.

По данным следствия, парень действовал по указанию мошенников из Украины. При этом несовершеннолетний сам же и пострадал во время взрыва: он получил ожоги рук первой и второй степени. Подростка госпитализировали с места происшествия.

Также мошенники при обмане россиян стали использовать сайты из «белых списков», которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета. По информации специалистов, мошенники создают фишинговые сайты, которые имитируют официальный реестр разрешенных ресурсов.

С начала марта эксперты обнаружили не менее 15 подобных страниц. При этом отдельного официального перечня на самом деле не существует — в интернете публикуются лишь отдельные разъяснения от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.