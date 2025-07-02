Экономика — новости и статьи
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01 4 июля
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01 21 мая
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
00:01 13 апреля
Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние
17:00 12 апреля
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01 1 апреля
Новости экономики
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
17:16 13 марта
Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки
17:53 13 февраля
Облученные личинки жуков появятся в печенье, соусах, хлебе и даже пасте
00:01 8 февраля
Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы
00:04 5 февраля
Мы с мужем не считаем деньги и все пускаем в дело. Если бы меня не устраивал мой доход, я бы с этим что-то сделала
00:01 24 января
Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее
5 октября 2024