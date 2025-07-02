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Экономика — новости и статьи

Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01 7 июля
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01 4 июля
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Экономика
Немецкий город оказался на пороге кризиса без нефти из России
Местные жители хотят отмены санкций и все больше симпатизируют ультраправым
00:01 8 июля
Российские власти «отжали» у бизнеса активы на триллионы рублей
17:47
Одна из крупнейших энергокомпаний России пожаловалась на тяжелое финансовое положение
17:45
СМИ: Китай помог России построить гигантский завод военных дронов
17:05 8 июля
СМИ: долги россиян собираются списывать с их счетов без суда
08:09 8 июля
Анонсированы «самые жесткие» за три года санкции ЕС против России
00:37 8 июля
Слова Трампа о Маске обрушили стоимость акций Tesla
21:58 7 июля
СМИ: связанные с Россией «зомби-трасты» стали угрозой для Лихтенштейна
19:24 7 июля
Самая успешная компания XXI века
Экономика
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01 21 мая
Зумеры придумали новый способ заработка
Экономика
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Экономика
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Экономика
Архитектором торговой войны Трампа оказался скандальный советник
Он выдумывает экспертов и не разбирается в экономике, Маск считает его кретином. Как он попал в Белый дом?
00:01 13 апреля
Табачным окуркам нашли полезное применение
Экономика
Табачным окуркам нашли полезное применение
Два брата из Индии переработали миллиарды сигарет и сколотили состояние
17:00 12 апреля
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Экономика
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01 1 апреля
Новости экономики
Кризис на угольном рынке России приведет к поглощениям слабых игроков
11:26 7 июля
Трамп пригрозил пошлинами поддерживающим БРИКС странам
09:43 7 июля
Отмены и задержки рейсов в выходные в России обошлись авиакомпаниям в миллиарды рублей
08:17 7 июля
Биткоины стоимостью более двух миллиардов долларов перевели впервые за 14 лет
02:05 5 июля
Эксперты рассказали о выгоде четырехдневной недели для работодателей
10:48 4 июля
Центробанк допустил снижение ключевой ставки
14:46 3 июля
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Экономика
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Илон Маск убивает Tesla
Экономика
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
17:16 13 марта
Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Экономика
Американца развели на $230 миллионов по «российской» схеме
Его убедили перевести деньги на «безопасный счет». Воры кутили целый месяц, но попались из-за одной ошибки
17:53 13 февраля
Европа расширила использование насекомых в еде
Экономика
Европа расширила использование насекомых в еде
Облученные личинки жуков появятся в печенье, соусах, хлебе и даже пасте
00:01 8 февраля
Трамп обвалил мировые рынки
Экономика
Трамп обвалил мировые рынки
Он угрожает «торговой войной» всем подряд. Досталось противникам и союзникам, а пострадают от этого простые американцы
00:04 5 февраля
Я зарабатываю до миллиона рублей в месяц
Экономика
Я зарабатываю до миллиона рублей в месяц
Мы с мужем не считаем деньги и все пускаем в дело. Если бы меня не устраивал мой доход, я бы с этим что-то сделала
00:01 24 января
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Экономика
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее
5 октября 2024
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