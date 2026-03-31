EN
Поддержать
Общество

Власти захотели ужесточить контроль за доходами и переводами физлиц

2 минуты чтения 09:18

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который, в частности, предусматривает более жесткий налоговый контроль за переводами и доходами физических лиц.

В пояснительной записке говорится, что законопроект обязывает Банк России предоставлять налоговой информацию о физлицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности, в частности, получение систематического дохода. Также документ предлагает наделить налоговые органы правом запрашивать «в аналитических целях детализированные выписки по счетам таких физических лиц в иных кредитных учреждениях вне рамок проведения проверок».

«В настоящее время доходы физических лиц, получаемые в безналичном порядке от других физических лиц, находятся за «периметром» налогового контроля, так как исключены из налогообложения. Налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам физических лиц — запросить данные сведения возможно только при наличии предусмотренных Кодексом оснований, перечень которых является исчерпывающим», — говорится в записке.

Авторы законопроекта напомнили, что деньги, полученные физическими лицами безвозмездно, полностью освобождены от налогообложения. Они также указали, что под это освобождение «маскируются» платежи другим физическим лицам по возмездным сделкам.

На реализацию всех указанных в документе норм, по подсчетам авторов, потребуется почти шесть миллиардов рублей до 2028 года. Большая часть этих денег, как отмечается, пойдет на доработку автоматизированной информационной системы ФНС России (ГИС АИС «Налог-3»).

При этом, по оценке ФНС России, если законопроект примут, то бюджет начиная с 2027 года сможет ежегодно получать не менее 49,3 миллиарда рублей дополнительных налоговых сборов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

