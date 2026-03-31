Зеленский рассказал о новых требованиях и угрозах Кремля

2 минуты чтения 20:26

Россия выдвигает новые условия завершения войны и пытается оказать давление на международных партнеров, в том числе на США. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время саммита в Буче.

По словам украинского лидера, Киев готов к прекращению огня по текущей линии фронта и рассматривает это как «сильную компромиссную позицию» для перехода к дипломатическому урегулированию конфликта.

При этом, как утверждает Зеленский, российская сторона передает американским представителям новые сроки достижения военных целей. В частности, речь идет о планах в течение двух месяцев установить контроль над Донбассом. Президент отметил, что Москва якобы предлагает Украине покинуть регион в этот срок, заявляя, что в противном случае после его захвата будут выдвинуты новые условия.

Зеленский выразил сомнение в реалистичности подобных заявлений. По его мнению, Россия не сможет достичь таких результатов за обозначенный период и сама это понимает. Он назвал происходящее попыткой давления, подчеркнув, что подобные сигналы направлены в том числе на Соединенные Штаты на фоне приближающихся промежуточных выборов.

Президент также поставил под сомнение утверждения о том, что цели России ограничиваются Донбассом. По его словам, заявления о возможном продвижении дальше свидетельствуют о более широких намерениях Москвы.

Накануне, 30 марта, Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху. На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не услышали от президента Украины «четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии».

