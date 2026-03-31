СМИ: Польша запланировала тайную репетицию нападения России

2 минуты чтения 19:56

Польша проведет тайные учения, в ходе которых отработает действия на случай нападения России, пишет газета Rzeczpospolita.

Учения под кодовым названием «Страна» организует Министерство обороны Польши, но их план готовит премьер-министр Дональд Туск, а утверждает президент Кароль Навроцкий, выяснили журналисты. Глава государства также руководит проведением мероприятия, а координацию осуществляет Совет национальной безопасности.

В учениях примут участие высшее руководство страны: президент, премьер-министр, члены правительства, спикеры двух палат парламента, руководители государственных учреждений и спецслужб, а также военное командование.

Цель учений — проверить готовность всей системы национальной обороны. Оценке подвергнутся стратегические планы, механизмы реагирования, взаимодействие между гражданскими и военными структурами. Также планируется выявить слабые места в командовании, связи и процедурах.

«Информация о процессе подготовки учений, включая их участников, сценарий, дату и место проведения, является секретной информацией с высоким уровнем доступа», — сказали Rzeczpospolita в Министерстве обороны Польши.

Газета называет эти учения «самыми важными» для страны и отмечает, что они должны проводиться раз в четыре года, однако ранее с этим возникали трудности. Последняя такая тренировка, по данным журналистов, прошла в 2019 году, то есть еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

План учений остается тайным, но, как отметили журналисты, такой формат предполагает проведение военных игр, командно-штабных тренировок и стратегической оборонной игры, в ходе которой будут смоделированы различные сценарии развития событий и политические решения, в частности возможное введение военного положения.

