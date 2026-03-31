Россия и Китай захотели продлить безвиз

2 минуты чтения 14:24

Россия и Китай намерены продлить безвизовый режим, который действует между странами до сентября. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Понятно, что мы заинтересованы и они заинтересованы [в продлении безвизового режима]. Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться. Во II квартале мы свою позицию вместе с МИДом выработаем», — сказал министр.

В сентябре 2025 года Китай в одностороннем порядке ввел безвизовый режим с Россией на год. Благодаря этому российские туристы могут находиться в КНР без визы не более 30 дней. В декабре того же года Россия ответила зеркальными мерами. Текущий режим между странами прекратит действовать 14 сентября 2026 года.

Продление безвизового режима может поспособствовать развитию автотуризма между странами, в котором заинтересована Москва, заявил Решетников. Сейчас въехать в Китай на своей машине крайне сложно: нужно пройти техосмотр, получить китайские права, регистрационные номера, а также заранее согласовать свой маршрут с властями и передвигаться в сопровождении китайского гида. Граждане КНР, желающие попасть в Россию на своем автомобиле, могут въехать только по особому разрешению и в составе организованных групп.

Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, сказал «Известиям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, стороны продлят нынешний режим на год или несколько лет. К примеру, в ноябре 2025 года Китай решил пролонгировать односторонний безвизовый режим более чем для 40 государств до 31 декабря 2026 года.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram