Россия и Китай захотели продлить безвиз

Россия и Китай намерены продлить безвизовый режим, который действует между странами до сентября. Об этом сообщил «Известиям» глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Понятно, что мы заинтересованы и они заинтересованы [в продлении безвизового режима]. Нам точно нужен вариант сохранения этого режима в любой форме. Вопрос, закреплять ли это на уровне каких-то взаимных соглашений или так же в одностороннем режиме двигаться. Во II квартале мы свою позицию вместе с МИДом выработаем», — сказал министр.

В сентябре 2025 года Китай в одностороннем порядке ввел безвизовый режим с Россией на год. Благодаря этому российские туристы могут находиться в КНР без визы не более 30 дней. В декабре того же года Россия ответила зеркальными мерами. Текущий режим между странами прекратит действовать 14 сентября 2026 года.

Продление безвизового режима может поспособствовать развитию автотуризма между странами, в котором заинтересована Москва, заявил Решетников. Сейчас въехать в Китай на своей машине крайне сложно: нужно пройти техосмотр, получить китайские права, регистрационные номера, а также заранее согласовать свой маршрут с властями и передвигаться в сопровождении китайского гида. Граждане КНР, желающие попасть в Россию на своем автомобиле, могут въехать только по особому разрешению и в составе организованных групп.

Пекин вряд ли согласится на бессрочную отмену виз, сказал «Известиям» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, стороны продлят нынешний режим на год или несколько лет. К примеру, в ноябре 2025 года Китай решил пролонгировать односторонний безвизовый режим более чем для 40 государств до 31 декабря 2026 года.