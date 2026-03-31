СМИ назвали имена создателей убившего Навального яда

2 минуты чтения 22:03

Синтезом эпибатидина, яда эквадорской лягушки, которым был убит лидер российской оппозиции Алексей Навальный, занимались сотрудники НЦ «Сигнал». Ими могли стать ученые Игорь Юрьевич Бабкин и Сергей Евгеньевич Галан, сообщает The Insider.

Бабкин и Галан имеют ученую степень, но, как отмечает издание, их диссертации засекречены: в публичном доступе их нет. Оба являлись ключевыми авторами статьи, посвященной способу обнаружения эпибатидина в крови.

Так, Бабкин написал диссертацию на тему «Синтез и оценка свойств физиологически активных полифторсодержащих 7-азанорборнанов». Научная работа была защищена по специальности «Поражающее действие специальных видов оружия».

«Эпибатидин относится как раз к азанорборнанам, которые изучал Бабкин в своей диссертации. Этой темой (бициклогептанами, производными эпибатидина) он начал заниматься еще с середины 1990-х годов, когда обучался в военной академии РХБ, там этим занималась третья кафедра», — объяснил изданию российский химик, который выступал консультантом одной из западных лабораторий при химическом анализе биологических образцов Навального.

В свою очередь, Галан, как утверждает The Insider, кроме исследований эпибатидина вместе с главным ГРУ-шным специалистом по отравлениям Сергеем Чепуром изучал вещество, доводящее крыс до отчаяния. Галан пытался выявить дозы, которые заставляют крыс смиряться со своей судьбой и переставать бороться за жизнь.

При этом некоторые компоненты синтезированного яда ввозились в Россию компанией ООО «АБЦР Хеми Рус», которая чьи на 90% принадлежит немецкой компании abcr Chemie GmbH.

Директор материнской компании Ян Шурихт заявил в разговоре с The Insider, что российскую дочернюю фирму они, возможно, собираются закрыть, но при этом он отметил, что полностью доверяет своим партнерам по бизнесу. 
Ранее несколько независимых друг от друга европейских лабораторий смогли установить, что Навального убили сверхтоксичным ядом, эпибатидином. Его  обнаружили в образцах биоматериала оппозиционера.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram