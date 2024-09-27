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Гайд по релокации в Индию 
Мир
Гайд по релокации в Индию 
Рассказываем, как переехать в страну с теплым климатом и низкими ценами
15 минут чтения
«Я проснулся и встретил вторую войну в своей 17-летней жизни»
Мир
«Я проснулся и встретил вторую войну в своей 17-летней жизни»
Израильские подростки — о том, как пережили нападение ХАМАСа. Некоторые из них уехали туда от войны в Украине
9 минут чтения
«Запад должен провести шоковую терапию миром»
Мир

«Запад должен провести шоковую терапию миром»

Политолог Менахем Клейн участвовал в мирных переговорах между Израилем и палестинцами. Мы спросили его, что он думает о новой войне
17 минут чтения
Мировые новости
В секторе Газа вступило в силу соглашение о четырехдневном прекращении огня
24.11.2023
Израиль открыл коридоры для эвакуации мирных граждан из больниц на севере Газы
12.11.2023
С начала октября в Газе погибли 88 сотрудников ООН 
06.11.2023
На границе Газы с Египтом впервые с начала войны открылся для людей КПП «Рафах»
01.11.2023
Почти 70% погибших в секторе Газа от израильских ударов составляют женщины и дети — ООН
31.10.2023
Удар по больнице в секторе Газа. Жертвы, протесты и международная реакция
18.10.2023
Более 500 человек погибли в результате авиаудара Израиля по больнице в секторе Газа — Минздрав Газы 
17.10.2023
Ракетный удар по больнице Аль-Ахли
Мир
Ракетный удар по больнице Аль-Ахли
Как Израиль объясняет свою непричастность и что говорят независимые аналитики
7 минут чтения
Сам чуть не попал под нож еврея
Мир
Сам чуть не попал под нож еврея
Раввин из Израиля больше 25 лет борется за права палестинцев и продолжает делать это и сегодня, несмотря на атаку ХАМАСа
12 минут чтения
В войне ХАМАСа и Израиля победил Иран
Мир
В войне ХАМАСа и Израиля победил Иран
Конфликт подорвал позиции главных игроков Ближнего Востока. При чем тут Россия?
6 минут чтения
Что происходит в Израиле?
Мир
Что происходит в Израиле?
«Холод» поговорил с жителями, которые проснулись от ракетных ударов
8 минут чтения
Война в Израиле. Онлайн
Мир
Война в Израиле. Онлайн
Взаимные обстрелы, тысячи погибших и пострадавших, блокада сектора Газа
Обострение в Нагорном Карабахе 
Мир
Обострение в Нагорном Карабахе 
Территории республики находятся под обстрелом со стороны Азербайджана. Сообщают о погибших мирных жителях
5 минут чтения
Мировые новости
Израильские военные утверждают, что обнаружили обезглавленные детские тела в еще одном поселении, атакованном ХАМАС
12.10.2023
Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы
12.10.2023
Журналисты сообщают о десятках жертв боевиков ХАМАС в приграничном поселении Кфар-Аза. По их словам, среди этих тел — детские, некоторые из них обезглавлены
10.10.2023
В Нагорном Карабахе погибли шесть российских миротворцев
21.09.2023
В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы — Минобороны
20.09.2023
В Нагорном Карабахе сообщают об обстрелах
19.09.2023
Почему Азербайджан начал боевые действия в Карабахе?
Мир
Почему Азербайджан начал боевые действия в Карабахе?
Объясняет журналист, который много лет пишет о регионе, — Кирилл Кривошеев
15 минут чтения
Хочу переехать в другую страну. Как это сделать?
Интернет и мемы
Хочу переехать в другую страну. Как это сделать?
Тест, который поможет понять, по какой визе вы можете уехать из России
15.08.2023
Гайд по релокации в Испанию
Мир
Гайд по релокации в Испанию
Рассказываем, как переехать в страну с толерантным обществом и хорошим климатом. Спойлер: это можно сделать даже по туристической визе.
18 минут чтения
Гайд по релокации во Францию
Мир
Гайд по релокации во Францию
Куда можно поступить учиться, какие есть льготы и сколько стоит жилье
17 минут чтения
Гайд по релокации в Перу
Мир
Гайд по релокации в Перу
Рассказываем, как получить рабочую визу и гражданство, сколько стоит еда и где искать квартиру
13 минут чтения
Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Мир
Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Почему в этом нет сенсации и что будет дальше — объясняет специалист по региону Кирилл Кривошеев
9 минут чтения
Вы готовы к эмиграции?
Интернет и мемы
Вы готовы к эмиграции?
Если уже захотелось кликнуть, то, возможно, нет. Пройдите тест, чтобы проверить
27.03.2023
Куда эмигрировать из России?
Интернет и мемы
Куда эмигрировать из России?
Пройдите тест и узнайте, где вам будет комфортнее всего
13.03.2023
«Положение армян катастрофически тяжелое»
Мир
«Положение армян катастрофически тяжелое»
Блокада Нагорного Карабаха продолжается уже девять месяцев и шесть дней. Что нужно знать о ней и о конфликте Армении и Азербайджана
11 минут чтения