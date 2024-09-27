Рассказываем, как переехать в страну с теплым климатом и низкими ценами
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Израильские подростки — о том, как пережили нападение ХАМАСа. Некоторые из них уехали туда от войны в Украине
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Мир
«Запад должен провести шоковую терапию миром»
Политолог Менахем Клейн участвовал в мирных переговорах между Израилем и палестинцами. Мы спросили его, что он думает о новой войне
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Мировые новости
Как Израиль объясняет свою непричастность и что говорят независимые аналитики
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Раввин из Израиля больше 25 лет борется за права палестинцев и продолжает делать это и сегодня, несмотря на атаку ХАМАСа
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Конфликт подорвал позиции главных игроков Ближнего Востока. При чем тут Россия?
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«Холод» поговорил с жителями, которые проснулись от ракетных ударов
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Территории республики находятся под обстрелом со стороны Азербайджана. Сообщают о погибших мирных жителях
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Мировые новости
Израильские военные утверждают, что обнаружили обезглавленные детские тела в еще одном поселении, атакованном ХАМАС
12.10.2023
Журналисты сообщают о десятках жертв боевиков ХАМАС в приграничном поселении Кфар-Аза. По их словам, среди этих тел — детские, некоторые из них обезглавлены
10.10.2023
Тест, который поможет понять, по какой визе вы можете уехать из России
15.08.2023
Рассказываем, как переехать в страну с толерантным обществом и хорошим климатом. Спойлер: это можно сделать даже по туристической визе.
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Куда можно поступить учиться, какие есть льготы и сколько стоит жилье
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Рассказываем, как получить рабочую визу и гражданство, сколько стоит еда и где искать квартиру
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Почему в этом нет сенсации и что будет дальше — объясняет специалист по региону Кирилл Кривошеев
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Если уже захотелось кликнуть, то, возможно, нет. Пройдите тест, чтобы проверить
27.03.2023
Пройдите тест и узнайте, где вам будет комфортнее всего
13.03.2023
Блокада Нагорного Карабаха продолжается уже девять месяцев и шесть дней. Что нужно знать о ней и о конфликте Армении и Азербайджана
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