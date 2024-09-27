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Мнения и интервью

Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Общество
Командиры отправляют неугодных солдат на штурмы
Так их казнят. Но почему те не сопротивляются и безмолвно идут?
9 минут чтения
Новый альбом «Касты» — это не музыка, а публицистика
Общество
Новый альбом «Касты» — это не музыка, а публицистика
От которой мало кому польза — считает музыкальный критик Николай Овчинников
8 минут чтения
Главный враг «военкоров»
Общество
Главный враг «военкоров»
Это не либералы и не ВСУ — это российская пропаганда, которая мешает «победе»
8 минут чтения
Почему военные блогеры не критикуют Путина
Общество
Почему военные блогеры не критикуют Путина
Страх репрессий — лишь одна из причин, другая — религиозная вера в Темнейшего
8 минут чтения
Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них
Общество
Я 8 лет сидела в дейтинг-приложениях и отказалась от них
Там царят сексизм и объективация и стало невозможно найти нормального партнера
10 минут чтения
Иван Филиппов
За что можно и нужно умирать
Иван Филиппов 7 минут чтения
Лаша Чаргазия
Оппозиции нужно провести свои выборы
Лаша Чаргазия 9 минут чтения
Иван Филиппов
Ложь открыла границу России
Иван Филиппов 8 минут чтения
Иван Филиппов
Невосполнимые потери растут
Иван Филиппов 8 минут чтения
Тимофей Мартыненко
Научиться эмпатии и убить в себе высокомерие
Тимофей Мартыненко 10 минут чтения
Константин Шавловский
«‎Господи, это же какой-то пиздец»
Константин Шавловский 34 минуты чтения
«Теперь мой единственный цензор — смешно это или нет»
Общество
«Теперь мой единственный цензор — смешно это или нет»
Интервью комика Павла Залуцкого, которого выдавили с ТНТ
12 минут чтения
Партия войны ищет врага
Общество
Партия войны ищет врага
Это не США, не НАТО и даже не ВСУ — это российское общество
7 минут чтения
Планы по захвату Нарвы и вода из луж
Общество
Планы по захвату Нарвы и вода из луж
Пока олигархи обдумывают вторжение в Эстонию, российские солдаты пьют из луж с трупами и воюют на костылях
8 минут чтения
Розовый туман войны
Общество
Розовый туман войны
Z-сообщество требует «своего Кадырова» для Дагестана и выступает против Хабиба — в новой колонке Ивана Филиппова
8 минут чтения
Почему Канье Уэст и Россия так нужны друг другу
Общество
Почему Канье Уэст и Россия так нужны друг другу
Отмененный рэпер, хваливший Гитлера, и современная Россия — идеальная пара — считает музыкальный критик Николай Овчинников
5 минут чтения
Дарья Козырева
Никакое зло не живет вечно
Дарья Козырева 3 минуты чтения
Иван Филиппов
Новая надежда и признание потерь
Иван Филиппов 9 минут чтения
Максим Заговора
«Не надо ходить на Министерство обороны, надо идти сразу на Кремль»
Максим Заговора 15 минут чтения
Кирилл Кривошеев
Закулисное сближение
Кирилл Кривошеев 14 минут чтения
Денис Куренов
«Будущее мирное сосуществование людей проще доверить чат-ботам»
Денис Куренов 18 минут чтения
Зинаида Пронченко
Эти смешные русские
Зинаида Пронченко 10 минут чтения
редакция «Холода»
Насильно грузили в поезд, а тех, кто сопротивлялся, — расстреливали
редакция «Холода» 9 минут чтения
Саша Скочиленко
Моя жизнь в 302 камере
Саша Скочиленко 16 минут чтения