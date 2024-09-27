Мнения и интервью
От которой мало кому польза — считает музыкальный критик Николай Овчинников
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Это не либералы и не ВСУ — это российская пропаганда, которая мешает «победе»
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Страх репрессий — лишь одна из причин, другая — религиозная вера в Темнейшего
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Там царят сексизм и объективация и стало невозможно найти нормального партнера
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Это не США, не НАТО и даже не ВСУ — это российское общество
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Пока олигархи обдумывают вторжение в Эстонию, российские солдаты пьют из луж с трупами и воюют на костылях
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Z-сообщество требует «своего Кадырова» для Дагестана и выступает против Хабиба — в новой колонке Ивана Филиппова
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Отмененный рэпер, хваливший Гитлера, и современная Россия — идеальная пара — считает музыкальный критик Николай Овчинников
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