Общество

Россияне установили рекорд по поиску VPN

2 минуты чтения 23:23 | Обновлено: 23:24

Количество поисковых запросов о VPN-сервисах в системе Google от российских пользователей значительно выросло. В марте 2026 года оно достигло пятилетнего рекорда, сообщает The Moscow Times.

«Технология обхода блокировок стала гиперпопулярной и про „КВН“ (много раз так слышал произносят) теперь знает сильно больше народу, чем до блокировки телеграм», — прокомментировал изданию глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

The Moscow Times ссылается на данные сервиса Google Trends. Согласно им, с начала 2021 года уровень интереса россиян к информации о VPN-сервисах достиг максимальной 100-балльной отметки.

Самый заметный рост продемонстрировали поисковые запросы «впн скачать», «vpn» и «впн бесплатно». Другими «сверхпопулярными» формулировками, которые показали рост на 5000%, стал поиск конкретных VPN-приложений. При этом наиболее резкий взлет интереса к средствам по обходу блокировок произошел с 15 по 22 марта.

Климарев подчеркнул, что российские пользователи реагируют на «все вот эти вот прыжки» со стороны властей на интернет и готовность заблокировать в стране иностранные интернет-площадки и мессенджеры. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в ходе двух совещаний 28 марта с представителями крупных операторов связи и цифровых платформ потребовал принять меры против обхода блокировок россиянами.

Также Минцифры оповестило крупнейшие российские цифровые платформы, что они обязаны блокировать пользователей, которые используют VPN. Если же требование Минцифры не будет выполнено, то власти исключат компании из «белых списков».

Позже СМИ рассказали, что за VPN-трафик, превышающий порог в 15 гигабайт, операторов хотят заставить брать плату. С этой инициативой в Минцифры якобы пришли из ФСБ.

