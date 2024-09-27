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Новости

Все Интернет и мемы Криминал Мир Общество Политика
7 часов назад
На островах без леса нашли окаменелые стволы деревьев
10 часов назад
Ученые обнаружили тысячи токсинов из упаковок пищевых продуктов в организме человека
11 часов назад
Turkish Airlines на год запретила россиянину летать в несколько стран Латинской Америки
16 часов назад
В Испании зарегистрировали торговую марку ZELENSKYY
16 часов назад
Банк России зафиксировал первые признаки грядущего кризиса
17 часов назад
Netflix выпустит сериал про обвиненного в торговле людьми и насилии P.Diddy
17 часов назад
Пятиклассник в Нижнекамске избил младшеклассницу до сотрясения мозга
17 часов назад
Школьникам показали видео аборта крупным планом 
18 часов назад
Наоми Кэмпбелл уличили в трате средств благотворительного фонда на собственные нужды
19 часов назад
СМИ: западным странам не хватает денег на помощь Украине
19 часов назад
Увеличивавшего 20 лет пенисы мужчину арестовали в Таиланде
19 часов назад
Причиной смерти 80% россиян назвали хронические заболевания
20 часов назад
В Новосибирске вывели способную утилизировать пластик моль
20 часов назад
Россиян предупредили о попытке заманить их в военкоматы с помощью массовых рассылок
21 час назад
Россияне потратили рекордную сумму на кроссовки
22 часа назад
Discord могут полностью заблокировать в России 
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