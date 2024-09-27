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11 часов назад
Turkish Airlines на год запретила россиянину летать в несколько стран Латинской Америки
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Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
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Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка
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Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни
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В этом ей помог сделанный «по приколу» ДНК-тест
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Школа оказалась рассадником насилия, а вот мир за ее пределами — не таким страшным
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