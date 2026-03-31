Власти обязали работодателей искать контрактников для войны в Украине

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, в котором говорится, что местные предприятия с 20 марта по 20 сентября этого года должны выполнять «задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту». На это обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

В документе сказано, что предприятия с числом сотрудников от 150 до 300 человек должны найти двух кандидатов на контрактную службу, с количеством работников от 300 до 500 — трех человек, а со штатом более 500 сотрудников — пять человек.

Какая ответственность предусмотрена за невыполнение постановления, в нем не указано. «Агентство» отмечает, что документ ссылается на два указа Владимира Путина: о введении военного положения в оккупированных украинских регионах и о мерах, осуществляемых в регионах в связи с первым указом.

«Агентство» пишет, что то же постановление ранее выложила газета «Рязанские ведомости», но позже публикацию удалили. По словам представителя CIT, в российских регионах может быть негласная практика таких постановлений, однако раньше их не выкладывали в общий доступ.

«Может, другие регионы если и оформляют такие распоряжения документально, то не выкладывают их в открытый доступ», — рассказал неназванный собеседник «Агентства». Он добавил, что аналитики не встречали подобные документы даже в первую волну мобилизации.

Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказал «Агентству», что постановление, вероятно, является информационным и не предусматривает ответственности за неисполнение. В то же время он добавил, что с помощью такого давления власти пытаются заставить бизнес «соблюдать правила игры».