Женщина оставила ребенка в номере отеля на две недели

Шестилетний мальчик, родом из центрального Китая, больше двух недель оставался один в отеле. Пока его мама не возвращалась, он разговаривал с уборщицами, просил их обнять его и часто спал у окна, глядя наружу, сообщает SCMP.

Мальчик по прозвищу Чэнчэн заселился в отель в Чжэнчжоу вместе со своей 25-летней матерью по фамилии Юэ. Это случилось в феврале 2026 года. Сначала девушка уходила ночью и возвращалась днем, но в марте она перестала возвращаться, не оставив никаких контактов для связи.

Чэнчэн больше двух недель оставался один в гостиничном номере. За это время, как отмечает издание, работники отеля стали ему заботливыми опекунами, которые следили, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности.

Взрослые по очереди присматривали за ним и покупали ребенку еду и фрукты. Одна уборщица, по данным SCMP, особенно привязалась к мальчику. Она стала для Чэнчэна «заменой матери», каждый день проводя с ним время, разговаривая и играя.

24 марта Юэ вернулась в отель и воссоединилась с сыном, который сразу же бросился к ней в объятия. Девушка извинилась и объяснила, что якобы болезнь, страх заразить ребенка инфекцией и растущие долги подтолкнули ее оставить Чэнчэна в отеле.

«Мама, я не виню тебя. Я могу позаботиться о себе сам. Я маленький мужчина. Я хочу поскорее вырасти и защищать тебя», — приводит слова мальчика издание.

Перед отъездом Чэнчэн сказал, что не хочет расставаться с сотрудниками отеля. SCMP пишет, что мальчик даже вытирал слезы одной уборщице. Он спросил у нее номер телефона, чтобы оставаться на связи.

Позже выяснилось, что Юэ происходила из бедной китайской семьи, чье финансовое положение усугубилось после того, как младшая сестра стала инвалидом. На лечение девушки родственники потратили около 14 тысяч долларов.

Впоследствии Чэнчэна временно передали в приемную семью с лучшими финансовыми условиями. С тех пор, как отмечается, он начал посещать детский сад, потому что раньше вообще не получал даже формального государственного образования.