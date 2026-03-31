Общество

Женщина оставила ребенка в номере отеля на две недели

22:46

Шестилетний мальчик, родом из центрального Китая, больше двух недель оставался один в отеле. Пока его мама не возвращалась, он разговаривал с уборщицами, просил их обнять его и часто спал у окна, глядя наружу, сообщает SCMP.

Мальчик по прозвищу Чэнчэн заселился в отель в Чжэнчжоу вместе со своей 25-летней матерью по фамилии Юэ. Это случилось в феврале 2026 года. Сначала девушка уходила ночью и возвращалась днем, но в марте она перестала возвращаться, не оставив никаких контактов для связи.

Чэнчэн больше двух недель оставался один в гостиничном номере. За это время, как отмечает издание, работники отеля стали ему заботливыми опекунами, которые следили, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности.

Женщина выжила при крушении самолета
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
Общество27 минут чтения

Взрослые по очереди присматривали за ним и покупали ребенку еду и фрукты. Одна уборщица, по данным SCMP, особенно привязалась к мальчику. Она стала для Чэнчэна «заменой матери», каждый день проводя с ним время, разговаривая и играя.

24 марта Юэ вернулась в отель и воссоединилась с сыном, который сразу же бросился к ней в объятия. Девушка извинилась и объяснила, что якобы болезнь, страх заразить ребенка инфекцией и растущие долги подтолкнули ее оставить Чэнчэна в отеле.

«Мама, я не виню тебя. Я могу позаботиться о себе сам. Я маленький мужчина. Я хочу поскорее вырасти и защищать тебя», — приводит слова мальчика издание.

Перед отъездом Чэнчэн сказал, что не хочет расставаться с сотрудниками отеля. SCMP пишет, что мальчик даже вытирал слезы одной уборщице. Он спросил у нее номер телефона, чтобы оставаться на связи.

Позже выяснилось, что Юэ происходила из бедной китайской семьи, чье финансовое положение усугубилось после того, как младшая сестра стала инвалидом. На лечение девушки родственники потратили около 14 тысяч долларов.

Впоследствии Чэнчэна временно передали в приемную семью с лучшими финансовыми условиями. С тех пор, как отмечается, он начал посещать детский сад, потому что раньше вообще не получал даже формального государственного образования.

Посмотрите другие материалы

«Трампу осталось несколько месяцев»
Интернет и мемы
«Трампу осталось несколько месяцев»
Американский медик ставит президенту страшные диагнозы, а его ролики набирают миллионы просмотров. В чем он не прав?
00:01 1 апреля
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Общество
Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена
Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе
00:01 30 марта
«С чего начинается Родина?»
Криминал
«С чего начинается Родина?»
Группировка месяцами убивала людей в Москве. Их поймали после того, как они сняли на видео расчленение своего знакомого
00:01 28 марта
Женщина выжила при крушении самолета
Общество
Женщина выжила при крушении самолета
Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле
00:01 26 марта
Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта

Самое читаемое

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram