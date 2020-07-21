О проекте
«Холод» — это новое независимое издание, запущенное в августе 2019 года. Мы ищем захватывающие истории по всей России, а потом рассказываем вам.
Основатель проекта — журналист Таисия Бекбулатова.
С 2012 по 2017 год — корреспондент отдела политики газеты «Коммерсантъ». С 2017 по 2019 год — специальный корреспондент издания «Медуза».
Контакты
Пишите нам:
По всем вопросам — holod@holod.media
По поводу подкастов — podcast@holod.media
По поводу рекламы — projects@holod.media
Присоединяйтесь в соцсетях: