Тело россиянина нашли в запертой комнате в Гоа

На курорте Морджим в индийском штате Гоа при неизвестных обстоятельствах умер 49-летний россиянин. Его тело обнаружили полицейские после вскрытия замка комнаты, которую он арендовал. Об этом сообщает Herald Goa.
Полиция отчиталась о случившемся 22 марта. По ее информации, до этого в правоохранительные органы поступило обращение с просьбой проверить квартиру в районе Витхалдас-Вада. Как сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot, звонившим оказался владелец квартиры.
Отмечается, что он пришел к россиянину по имени Василий, который прилетел на отдых и снял у него комнату. Арендодатель забеспокоился, когда тот не открыл дверь, и поэтому вызвал силовиков.
Группа полицейских прибыла на место и обнаружила, что дверь комнаты была заперта изнутри. После нескольких безуспешных попыток добиться ответа дверь вскрыли и обнаружили там мертвого россиянина.
Точная причина смерти мужчины еще выясняется. Shot пишет, что россиянин с 2012 года состоял на учете у нарколога. Сообщается, что он вел свой тревел-блог. Последнее видео блогера было снято в индийском храме.
Консульский отдел посольства России в Индии уведомлен о происшествии и держит ситуацию на контроле, сообщает Московский комсомолец. Родственникам погибшего оказывается необходимое содействие, отмечает газета.
Индийский курорт Морджим, где было найдено тело россиянина, называют среди туристов «русской деревней» из‑за большого числа русскоязычных отдыхающих.
Ранее в таиландской провинции Районг спасатели обнаружили тело россиянина по имени Вадим Ли. Лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала, что позже в его штанах нашли «странную» предсмертную записку, которая была написана на русском языке
«Если вы нашли мое тело, приношу свои извинения за неудобства. В сейфе лежат 200 долларов и 10 000 бат. Лагуна Бич ресорт 2 — 734. Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом чистом и по возможности святом месте. Всех люблю и обнимаю. Ли Вадим Юрьевич, 31.08.1984 года», — говорилось в ней. По факту случившегося было начато расследование.