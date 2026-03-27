EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Площадь арктических льдов упала до минимума

2 минуты чтения 20:03

В Арктике наступил сезон, когда ледяные покровы достигают максимальной площади: последние несколько месяцев Северный полюс накапливал толщу льда во время полярной ночи длиной в полгода. Однако в этом году льда рекордно мало, сообщает CNN.

Ученых беспокоит, что малая площадь распространения льда во время полярной ночи, может значительно увеличить темп весеннего и летнего сезона таяния. К тому же последние 19 лет, как отмечает издание, фиксировались самые низкие уровни морского льда за всю историю наблюдений.

«Один-два низких года сами по себе не обязательно значат многое, но если рассматривать ситуацию в контексте многодесятилетней нисходящей траектории, то это подтверждает драматические изменения арктического морского льда во все сезоны», — рассказал CNN ученый Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) Уолт Майер.

Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Ученые из NASA и NSIDC измерили толщу льда в Арктике 15 марта. Так, по сравнению со средними показателями нынешний максимум «недосчитался» примерно 1,3 миллиона квадратных километров льда — территория, равная площади двух Франций.

Специалисты обнаружили, что площадь льда достигла 14,3 миллиона квадратных километров — примерно на 9% ниже среднего значения за 1981–2010 годы. К тому же, как пишет CNN, это самый низкий пик, зафиксированный с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

«Так же, как повышенное или нарушенное давление у человека сигнализирует о проблеме со здоровьем, продолжающаяся потеря морского льда говорит о том, что климат Земли в большой беде», — заявила Майер.

Издание объясняет, что исчезновение морского льда имеет глобальные последствия. Все из-за того, что Арктика действует как гигантское зеркало, отражая солнечный свет от Земли обратно в космос. Однако вместе с сокращение ее ледяного покрова, будет усиливаться глобальное потепление.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

