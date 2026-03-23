EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина сходил на 75 первых свиданий и написал «Камасутру для пожилых»

2 минуты чтения 19:50

Американский писатель Зак Рогов после расставания с партнершей зарегистрировался на сайте знакомств и за полтора года сходил на 75 первых свиданий. Полученный опыт он позже описал в своей книге стихов «Камасутра для пожилых», сообщает газета The Guardian.

На момент начала поисков новых отношений Рогову было 66 лет. По его словам, он одновременно испытывал горечь из-за разрыва и воодушевление из-за возможности новых знакомств. Свидания проходили в разных форматах — от прогулок на природе до встреч в кафе, барах и кинотеатрах. Мужчина вел записи, фиксируя информацию о каждой женщине, чтобы не допускать неловких ситуаций при повторных встречах.

Рогов отмечал, что не хотел жить в одиночестве и стремился к долгосрочным отношениям. Он объяснял это своей склонностью к меланхолии и желанием ежедневного общения и эмоциональной близости. До этого он не ходил на свидания десятилетиями — со своей бывшей партнершей, с которой у него есть общий сын, он познакомился случайно, а не через специализированный сервис.

По данным The Guardian, два знакомства переросли в кратковременные романы, однако они завершились. Один из эпизодов заставил мужчину задуматься о том, как изменились правила общения: собеседница указала ему на ошибки в поведении, в частности на критику бывшей партнерши.

В итоге на презентации своего перевода книги французской писательницы Изабель Стиббе «Беренис 1934–1944: актриса в оккупированном Париже» Рогов познакомился с женщиной. Встреча состоялась в 2019 году, и с тех пор пара продолжает отношения.

Сборник стихотворений «Камасутра для пожилых», по словам автора, посвящен теме близости и личных отношений в зрелом возрасте. Он отметил, что хотел показать, что эмоциональная и физическая близость может оставаться важной частью жизни людей старшего поколения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
