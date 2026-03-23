Мужчина сходил на 75 первых свиданий и написал «Камасутру для пожилых»

Американский писатель Зак Рогов после расставания с партнершей зарегистрировался на сайте знакомств и за полтора года сходил на 75 первых свиданий. Полученный опыт он позже описал в своей книге стихов «Камасутра для пожилых», сообщает газета The Guardian.

На момент начала поисков новых отношений Рогову было 66 лет. По его словам, он одновременно испытывал горечь из-за разрыва и воодушевление из-за возможности новых знакомств. Свидания проходили в разных форматах — от прогулок на природе до встреч в кафе, барах и кинотеатрах. Мужчина вел записи, фиксируя информацию о каждой женщине, чтобы не допускать неловких ситуаций при повторных встречах.

Рогов отмечал, что не хотел жить в одиночестве и стремился к долгосрочным отношениям. Он объяснял это своей склонностью к меланхолии и желанием ежедневного общения и эмоциональной близости. До этого он не ходил на свидания десятилетиями — со своей бывшей партнершей, с которой у него есть общий сын, он познакомился случайно, а не через специализированный сервис.

По данным The Guardian, два знакомства переросли в кратковременные романы, однако они завершились. Один из эпизодов заставил мужчину задуматься о том, как изменились правила общения: собеседница указала ему на ошибки в поведении, в частности на критику бывшей партнерши.

В итоге на презентации своего перевода книги французской писательницы Изабель Стиббе «Беренис 1934–1944: актриса в оккупированном Париже» Рогов познакомился с женщиной. Встреча состоялась в 2019 году, и с тех пор пара продолжает отношения.

Сборник стихотворений «Камасутра для пожилых», по словам автора, посвящен теме близости и личных отношений в зрелом возрасте. Он отметил, что хотел показать, что эмоциональная и физическая близость может оставаться важной частью жизни людей старшего поколения.