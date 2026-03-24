Популярный американский комик накачал официантку наркотиками и изнасиловал

Суд присяжных в США обязал популярного комика Билла Косби выплатить более 19 миллионов долларов компенсации бывшей официантке Донне Моцингер, которую он накачал наркотиками, а затем изнасиловал. Решение вынесли спустя более полувека после инцидента, пишет CNN.

Донна Моцингер работала работала официанткой в одном из ресторанов, расположенном в городе Саусалито, недалеко от Сан-Франциско. Именно там она познакомилась с популярным американским комиком Биллом Косби.

В ее иске говорится, что в 1972 году Косби пригласил ее на одно из своих выступлений в стендап-шоу и она согласилась. Комик приехал за Моцингер на своем лимузине и предложил ей вино и две таблетки, которые она приняла за аспирин. Приняв их, женщина, которой на тот момент было чуть больше 30 лет, начала терять сознание. По ее словам, она периодически приходила в себя, но снова отключалась, пока двое мужчин сажали ее в лимузин.

«Она очнулась дома обнаженной, за исключением нижнего белья, и поняла, что ее накачал наркотиками и изнасиловал Билл Косби», — сказано в судебном документе.

Пострадавшая подала иск в суд в 2023 году. 23 марта 2026 года присяжные признали 88-летнего Косби виновным в том, что он напал на Моцингер, накачал ее наркотиками и подверг сексуализированному насилию. Суд присудил ей компенсацию в размере 19,25 миллиона долларов.

Адвокат комика Дженнифер Бонджин заявила, что они разочарованы решением суда и намерены его обжаловать.

Вердикт был вынесен спустя почти пять лет после того, как Косби был освобожден из тюрьмы в Пенсильвании, где Верховный суд штата отменил его предыдущий уголовный приговор по аналогичному обвинению.

Билл Косби — американский актер, комик и продюсер. Пик его популярности пришелся на 1980-е годы с выходом ситкома «Шоу Косби», где он сыграл добродушного отца семейства, за что получил прозвище «американский папа».

Косби, как отмечает CNN, стал одним из первых знаменитых мужчин, которых осудили в эпоху движения #MeToo. С 2014 года более 60 женщин заявили, что комик подвергал их сексуализированному насилию.