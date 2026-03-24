СМИ: еще две страны задумались о вступлении в войну в Иране

2 минуты чтения 09:34

Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских эмиратов обсуждают возможное присоединение к войне США и Израиля с Ираном и участие в ней собственных войск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к тому, чтобы разрешить присоединиться к военным действиям. Один из источников WSJ заявил, что вступление королевства в войну — лишь вопрос времени.

«Терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично. Любое убеждение в том, что страны Персидского залива не способны ответить, является ошибочным», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.

Тем временем Объединенные Арабские Эмираты начинают принимать меры против принадлежащих Ирану активов, что угрожает ключевому источнику финансирования для правящих кругов в Тегеране. При этом в стране обсуждают вопрос о направлении своих войск на фронт и выступают против прекращения огня, которое сохранит часть военного потенциала Ирана.

Отмечается, что ОАЭ, которые на протяжении многих лет являлись финансовым центром для иранских предприятий и частных лиц, после массированных атак в начале войны предупредили о возможности заморозки иранских активов на миллиарды долларов.

При этом, как пишет WSJ, страны Персидского залива публично заявляли, что не будут участвовать в нападениях на Иран и не позволят использовать свое воздушное пространство для этих целей.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном прекращении огня и переговорах с Ираном. В то же время в Тегеране заявили, что никаких переговоров не было и что Вашингтон лишь хочет выиграть время.

