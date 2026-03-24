EN
СМИ: утечку секретных файлов ЕС в Россию заподозрили в Германии

2 минуты чтения 10:01

Членов пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в том, что они, имея доступ к секретным документам Евросоюза, передают их Кремлю. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и четырех немецких парламентариев.

Отмечается, что парламентарии в стране, в том числе и представители АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС. В нее входят конфиденциальные записи со встреч послов, где дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, например, планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

Депутат от партии «Зеленые» и председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер назвал подозрения в адрес АдГ «обоснованными». Politico отмечает, что такие подозрения влияют на то, как проводятся деликатные переговоры, поскольку дипломаты все чаще учитывают риск разглашения информации.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

Неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что Брюссель принимает «всевозможные меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации и важных встреч», но доступ АдГ к записям оставляет «огромную дыру в мерах безопасности, подобную дыре в руках Путина».

«Мы все очень осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией в формате, доступном 27 государствам-членам ЕС. Будь то из-за [венгерского лидера Виктора] Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно. <…> Посол не может гарантировать, что какие-либо конфиденциальные заявления, сделанные им в формате Coreper [формат для послов ЕС], не попадут напрямую к россиянам или Китаю», — заявил дипломат.

В то же время собеседники Politico отметили, что им неизвестно о каких-либо официальных заявлениях на эту тему — скорее их обсуждают в кулуарах. В АдГ подозрения о передаче данных Москве назвали «необоснованными обвинениями».

Ранее стало известно, что в Европе стали отстранять Венгрию от секретных переговоров. В блоке опасаются, что Будапешт может передавать информацию Кремлю. Власти Венгрии, в свою очередь, отвергли все обвинения.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
