СМИ: утечку секретных файлов ЕС в Россию заподозрили в Германии

Членов пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в том, что они, имея доступ к секретным документам Евросоюза, передают их Кремлю. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и четырех немецких парламентариев.

Отмечается, что парламентарии в стране, в том числе и представители АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС. В нее входят конфиденциальные записи со встреч послов, где дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, например, планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

Депутат от партии «Зеленые» и председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер назвал подозрения в адрес АдГ «обоснованными». Politico отмечает, что такие подозрения влияют на то, как проводятся деликатные переговоры, поскольку дипломаты все чаще учитывают риск разглашения информации.

Неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что Брюссель принимает «всевозможные меры предосторожности для защиты конфиденциальной информации и важных встреч», но доступ АдГ к записям оставляет «огромную дыру в мерах безопасности, подобную дыре в руках Путина».

«Мы все очень осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией в формате, доступном 27 государствам-членам ЕС. Будь то из-за [венгерского лидера Виктора] Орбана или из-за немецкой системы… мы не делимся всей информацией свободно. <…> Посол не может гарантировать, что какие-либо конфиденциальные заявления, сделанные им в формате Coreper [формат для послов ЕС], не попадут напрямую к россиянам или Китаю», — заявил дипломат.

В то же время собеседники Politico отметили, что им неизвестно о каких-либо официальных заявлениях на эту тему — скорее их обсуждают в кулуарах. В АдГ подозрения о передаче данных Москве назвали «необоснованными обвинениями».

Ранее стало известно, что в Европе стали отстранять Венгрию от секретных переговоров. В блоке опасаются, что Будапешт может передавать информацию Кремлю. Власти Венгрии, в свою очередь, отвергли все обвинения.